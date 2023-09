Podczas odcinka, w którym ogłaszane są wyniki półfinałów "Mam talent", widownia zabawiana jest różnymi sposobami. Pojawiają się goście specjalni z poprzednich edycji programu, a zdarza się też, że następują występy, w których udział biorą jurorzy.

Tak było i tym razem. Podczas odcinka z wynikami trzeciego półfinału talent show, Terry Crews zapowiedział, że jeden z jurorów zostanie poddany badaniu wykrywaczem kłamstw (był to panel wymyślony przez sponsora).



Simon Cowell i Howie Mandel natychmiast wskazali, że w ogniu pytań powinna znaleźć się Sofia Vergara. I tak też się stało. Jurorzy zadawali jej różne, często mało komfortowe pytania. Część z nich dotyczyła pracy (kogo z jurorów uważa za najbystrzejszego, czy woli pracować przy "Mam talent", czy jednak przy serialu "Współczesna rodzina").

W pewnym momencie Mandel uznał, że uderzy w czuły punkt Vergary i odniesie się do jej rozwodu. Juror zapytał: "Czy na publiczności zobaczyłaś dzisiaj kogoś, kim jesteś zainteresowana?".

To rozwścieczyło jurorkę, która uznała, że nie będzie odpowiadać na to pytanie. Krzyknęła jedynie "to koniec", zdjęła mankiet podłączony do aparatury i zeszła ze sceny.



Howie Mandel kpi z rozwodu Sofii Vergary i nic sobie z tego nie robi

To nie pierwszy raz, gdy juror zakpił ze swojej koleżanki. Podczas pierwszego półfinału "Mam talent", a dokładniej po występie Brynn Cumming Howie Mandel pozwolił sobie na odrobinę złośliwości w stronę swojej koleżanki z pracy. W pewnym momencie w rozmowie z uczestniczką stwierdził.



"Jeśli szukasz jakichś kawalerów, powinnaś zwrócić się do Sofii, bo jak wiemy, znów jest dostępna na rynku!" - wypalił. Vergara wygląda na mocno zmieszaną, a po chwili zareagowała nerwowym śmiechem i rzuciła jedynie radosne "TAK".



Kolejne wypowiedzi Mandela natychmiast przerwał prowadzący program Terry Crews, który stwierdził, że nie jest to miejsce na takie rzeczy. "Nie rozmawiamy tutaj o tym" - stwierdził z krótko ze sceny.



"Ludzie mówią, że powiedziałem to zbyt wcześnie. Uważam, że odkąd jesteś po rozwodzie, nigdy nie jest za wcześnie. Jest wolna, ludzie. Wszyscy myśleli, że byłem złośliwy i mało wrażliwy" - komentował Mandel swoją wypowiedź.

"Gdy zobaczycie, jak reagowała Sofia, dostrzeżecie, że sama uznała to za zabawne. Ma świetne poczucie humoru i nigdy bym nie zranił nikogo ze swoich znajomych i kolegów z pracy" - stwierdził.



Rozwód Sofii Vergary. Dlaczego rozstała się z Joe'em Manganiello?

Przypomnijmy, że w lipcu 2023 roku aktorka, a ostatnio przede wszystkim jurorka "Mam talent" Sofia Vergara potwierdziła, że rozwodzi się ze swoim mężem Joe Manganiello po siedmiu latach małżeństwa.

"Podjęliśmy trudną decyzję o rozwodzie. Jako dwoje ludzi, którzy bardzo się kochają i troszczą się o siebie nawzajem, uprzejmie prosimy o poszanowanie naszej prywatności w tym czasie" - napisali we wspólnym oświadczeniu.

Plotkarskie media szybko wpadły na trop powodu, dla którego para miała się rozwieść. Miał nim być zbyt imprezowy tryb życia aktorki, w momencie, gdy jej mąż jest niepijącym alkoholikiem (zrezygnował z niego 21 lat temu).