Tragiczne wieści potwierdziła szefowa Fremantle w Wielkiej Brytanii - Amelia Brown. Deana Jonesa nazwała "mistrzem branży".

"Dean Jones był kimś w naszej branży, kim każdy próbował. Był mistrzem naszego środowiska, a także mentorem, wsparciem i wielką częścią naszego życia we Fremantle" - czytamy.



"W tym, co robił, nie było żadnego wysiłku i każdego dnia osiągał więcej niż ktokolwiek inny, kogo znam z telewizji. Była najbardziej zabawnym człowiekiem i podstawą programów, które ukształtowały nasz krajobraz kulturowy w dziedzinie rozrywki" - napisała Brown i dodała, że Dean "zostawił po sobie pustkę, której nie będzie dało się wypełnić".

Przyjaciele żegnają reżysera "Mam talent". Miał 56 lat

Mężczyznę pożegnał m.in. współpracujący z nim producent telewizyjny Richard Holloway.

"Wiedza Deana w zakresie finansów, prawa, organizacji i produkcji nie miała sobie równych i nie mogę złożyć mu innego hołdu niż takiego, że był najlepszym dyrektorem, jakiego tu mieliśmy. (...) To wielka strata dla telewizji" - przekazał. Mężczyzna złożył też kondolencje jego rodzinie, w tym partnerowi Grahamowi.

Dean Jones oprócz pracy przy "Mam talent", zajmował się też takimi programami jak: "I Can See Your Voice", "Eating With My Ex", "Blankety Blank", "The Greatest Dancer" and "Take Me Out".

W ostatnim czasie pracował też przy wielkim hicie Netflixa - reality show "Too Hot To Handle".