W odcinku "Britain's Got Talent" wyemitowanym w niedzielę (21.04) na scenie pojawił się utalentowany 8-latek. Ravi wraz z Ravi's Dream Team wykonał piosenkę "A Million Dreams" z filmu "Król rozrywki", a występ wywołał ogromne emocje.

Gdy tylko wszedł na scenę, wyznał jurorom, z czym boryka się w ostatnich latach. "Dwa lata temu zdiagnozowano u mnie guza mózgu i jestem tutaj, aby pokazać, że bez względu na to, co przyniesie ci życie, nadal możesz spełniać swoje marzenia" - powiedział.

Na scenie towarzyszył mu wspomniany już chór, który złożony był z osób mu bliskich w wieku od 5 do 78 lat - przyjaciół, dzieci, rodziny, lekarzy i nauczycieli, pomagających mu na co dzień. Ravi przyznał także, że w ciągu ostatnich 2 latach jego guz ustabilizował się, lecz na co dzień nadal odczuwa jego skutki.

Wyznanie chorego 8-latka poruszyło. Podczas występu w "Mam talent" polały się łzy

Performance był dla jurorów i publiczności niczym wyciskacz łez - także Amanda Holden i Bruno Tonioli nie mogli powstrzymać potoku łez w trakcie emocjonalnego występu. Na koniec Alesha Dixon zdecydowała o wciśnięciu złotego przycisku, dzięki któremu chór awansował prosto do półfinału. "Wszyscy zasłużyliście na ten przycisk" - mówił Simon Cowell.

Dixon natomiast przyznała, że to bardzo osobiste wyróżnienie, którego używa tylko wtedy, gdy występ jest naprawdę wyjątkowy, a Ravi'ego nazwała "niezwykłym młodym człowiekiem".

Żegnając się z zespołem wszyscy jurorzy wstali z miejsc i urządzili mu owację na stojąco. Ponadto młody uczestnik zapowiedział, że jeśli uda mu się wygrać, nagrodę główną w wysokości 250 tys. funtów (ponad 1 mln złotych) przekaże na cele charytatywne.

Zobacz występ Ravi's Dream Team: