W 15. edycji "Mam talent" przyszedł czas półfinałów. Decydującą rolę w tym etapie programu mają widzowie, którzy swoimi głosami wybierają ulubione występy. Wykonawca, którzy otrzymuje najwięcej głosów od telewidzów przechodzi do finału.

Drugiego finalistę spośród kolejnej dwójki wybranej przez głosujących, wybierają jurorzy programu - Agnieszka Chylińska, Julia Wieniawa oraz Marcin Prokop. Wykonawca, który zajął trzecie miejsce walczy natomiast o dziką kartę, dającą również udział w finale.



9-letnia Natalia zachwyca w "Mam talent". Marcin Prokop wspomina swoją córkę

9-letnia Natalia Sacharczuk po swoim występie w "Mam talent" została nazwana przez Jana Pirowskiego "laleczką z saskiej porcelany". Sporo komplementów pod jej adresem sypali również jurorzy.



"Tylko udowodniłaś, ze zasłużyłaś na ten przycisk. Od półfinalistów wymagam progresu, aby udoskonalili swoje umiejętności, aby było widać, że na tej scenie stoi człowiek, który godzinami harował, aby nas tu wbić w fotel. Ale co tu poprawiać, jeśli ty jesteś doskonała" - stwierdziła Julia Wieniawa. "Jesteś epicka" - rzuciła na koniec.



"Poczułem się wyjątkowo wzruszony tym występem. Trochę też z prywatnego powodu. Ty masz 9 lat. Przypomniałem sobie, jak woziłem swoją córkę na lekcję baletu, jak patrzyłem zza kulis, co ona wyprawia. Dziś, wybaczcie mi prywatę, ale moja córka kończy 18 lat. Patrząc na ciebie, wciąż widzę ciągle dziewczynkę, która bardzo poważnie traktuje to, co robi" - mówił Marcin Prokop.

"Natalia, myślę, że jesteś przykładem idealnego przyjaciela. Można na ciebie liczyć. Julia postawiła na ciebie, a ty jesteś jeszcze lepsza" - podsumowała Agnieszka Chylińska.





Kim jest Natalia Sacharczuk? Dostała Złoty Przycisk od Wieniawy

"Natalia jest uczennicą szkoły podstawowej. Od 5. roku życia trenuje taniec sportowy w Akademii Acrodance. Na przestrzeni kilku ostatnich lat zajmowała czołowe miejsca i wygrywała wiele turniejów na terenie całej Polski (w tym Mistrzostwa Europy Juniorów), a także na juniorskich Mistrzostwach Świata w Budapeszcie. Jej ostatnim wielkim sukcesem było zwycięstwo na Mistrzostwach Europy i zdobycie statuetki Grand Prix Aleksandry Kobielak w październiku 2023 roku" - czytamy na stronie programu.



Natalia Sacharczuk podczas castingu poruszyła swoim tańcem jurorów, a szczególności Wieniawę.



"To było naprawdę czuć, ile ty godzin przesiedziałaś na sali gimnastycznej, żeby dojść do takiej perfekcji jak dziś. A poza tym z tej sceny bił taki blask... To było jak słońce, które wzeszło nad zimowym krajobrazem" - mówił Marcin Prokop.



"Natalko, jak patrzę na ciebie, to trochę widzę siebie, jak byłam dzieckiem. Kiedy mama zawoziła mnie na zajęcia z gimnastyki artystycznej, zajęcia taneczne, to pamiętam też swoją radość! Jak ja to kochałam. Tylko wiesz, czego ja nie miałam? Takiego wielkiego talentu, jak ty! Takiej gracji, takiej dojrzałości, jaką ty masz. A masz tylko 9 lat! Wiesz, co chciałabym Ci powiedzieć? Tak bez słów... Przechodzisz dalej!" - stwierdziła Wieniawa, wciskając Złoty Przycisk.