Riccardo Pace pochodzi z Palermo na Sycylii. Włoch na swoim koncie ma występ w lokalnym "Mam talent" , ale również w takich programach jak "Made In Sud" oraz Sicilia Cabaret".

Komik, ale i specyficznego rodzaju muzyk, na scenę wszedł ubrany w surdut, a następnie zaprezentował się przed jurorami z bardzo nietypowym talentem. "Moim marzeniem jest tu być" - mówił.

"Wykonam piosenkę" - zdradził tajemniczo Pace, a Sofia Vergara była przekonana, że uczestnik zaśpiewa przed nią arię operową. "Jesteś bardzo elegancki, podoba mi się twój strój" - stwierdziła, nieświadoma, co za chwilę zobaczy.



Zaskakujący występ w "Mam talent". Simon Cowell był zniesmaczony

Włoch wykonał przed jurorami utwór Kelly Clarkson "A Moment Like This", jednak go nie zaśpiewał. Okazało się bowiem, że Riccardo Pace to manualista.

Manualizm to to sztuka grania muzyki poprzez wyciskanie powietrza przez ręce. Ponieważ wydobywany dźwięk ma wyraźnie wzdęty ton, taka muzyka jest zwykle przedstawiana jako forma muzycznej komedii lub parodii.

Sposób gry na rękach przez Włocha nie przypadł do gustu Simonowi Cowellowi, który od razu nacisnął czerwony przycisk i wyglądał na wyjątkowo zniesmaczonego tym, co widział.

Reszta jury była jednak zachwycona i to ich głosami Pace przeszedł do dalszego etapu. Cowell był równie zażenowany ich postawą. "Przyleciałeś tutaj aż z Włoch, aby pokazać nam to" - mówił do uczestnika.