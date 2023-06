Mitch Rossell to pochodzący ze stanu Tennessee muzyk, który w przeszłości pisał piosenki m.in. dla znanych wykonawców muzyki country - Gartha Brooksa i Trishi Yearwood.

W "Mam talent" muzyk opowiedział swoją tragiczną historię. Gdy miał 10 lat jednej nocy w tragicznym wypadku stracił ojca, dziadka i babcię.

"Byliśmy biedni, ale ojciec mnie kochał. Kupił mi gitarę i zawsze chciał, abym rozwijał swój talent. Gdy miałem 10 lat, straciłem ojca w wypadku z udziałem pijanego kierowcy. To był okropny wypadek. Mieszkaliśmy w bardzo małym mieście. Mój dziadek był kierowcą ciężarówki i jechał w jedną stronę na autostradzie, natomiast w drugą stronę z pracy wracał mój ojciec razem z babcią. Mieli się minąć, jednak pijany kierowca potrącił ciężarówkę mojego dziadka, ten stracił panowanie i uderzył w samochód mojego ojca. Wszyscy zginęli na miejscu" - wspominał tragiczną historię.

"Kolejne lata były dla mnie sporym wyzwaniem. Po skończeniu liceum chciałem w jakiś sposób połączyć się ze swoim zmarłym ojcem. Zdecydowałem się spełnić jego ostatnie marzenie i nauczyłem się grać na gitarze. Czułem, że byłby ze mnie dumny" - stwierdził.



Uczestnik "Mam talent" doprowadził widzów do łez. Jurorzy byli zachwyceni

Gdy Rossell stanął przed jurorami, stwierdził, że jego celem i marzeniem jest "uwolnić swój potencjał" i "grać na pełnych stadionach".

"Zaśpiewam przed wami najbardziej osobisty utwór, jaki dotąd napisałem" - stwierdził, a chwilę później doprowadził do wzruszenia wszystkich zgromadzonych na sali za sprawą piosenki o tytule "Son". "Napisałeś piękną piosenkę. Mam wrażenie, że każda osoba na sali czuła to, co napisałeś" - chwaliła uczestnika Heidi Klum.

"Słowa i emocje, gdy śpiewałeś. Też jestem ojcem i mam troje dzieci. Włożyłeś to wspaniałe uczucia, napisałeś znakomity tekst. Znakomicie prosty" - dodał Howie Mandel. "To było spektakularne. Twój występ był niezwykły, twój głos brzmi świetnie" - podsumowała Sofia Vergara.

"Kocham twój głos, kocham ten utwór. To naprawdę ogromne wyróżnienie, gdy możesz usłyszeć na sali spadającą szpilkę podczas całego występu. Myślę, ze ludzie będą czuli z tobą więź. To było znakomite przesłuchanie" - dodał Simon Cowell.

Rossell otrzymał cztery razy "TAK" i awansował dalej. Nagranie w ciągu pięciu dni obejrzano na Youtube prawie milion razy.