19. sezon "Mam talent" w Stanach Zjednoczonych został potwierdzony. Telewizja NBC oraz producenci talent show potwierdzili, że za kilka miesięcy zobaczymy pierwsze odcinki ulubionego programu milionów widzów.

Obecny skład jury pozostaje niezmieniony od 15. edycji formatu. Gwiazdami programu są: Simon Cowell, Heidi Klum, Sofia Vergara oraz Howie Mandel. Prowadzącym pozostaje natomiast Terry Crews.

Reklama

Te same gwiazdy programu zobaczymy również w nowej edycji. Od początku roku spekulowano, że program być może opuści Sofia Vergara, a plotki podsycił fakt, że aktorka była wielką nieobecną specjalnej, mistrzowskiej "Mam talent" - "AGT: Fantasy League" - gdzie zastąpiła ją wokalistka i również wieloletnia jurorka programu Mel B.



Sofia Vergara potwierdziła, że wraca do "Mam talent" i zaliczyła wpadkę

Ostatecznie sama Sofia Vergara potwierdziła, że wraca do programu, publikując zdjęcia z planu programu. Jednak przy okazji jurorka zaliczyła wpadkę.

Na jednym ze zdjęć celebrytka pozowała z będącą za jej plecami publicznością. Jak się okazało, część osób na widowni ma zdeformowane twarze. Zdjęcie z Instagrama Vergary zaczęło obiegać sieć (do teraz ma ponad 460 tys. polubień i ponad 5 tysięcy komentarzy). Większość z nich dotyczy dziwnych twarzy osób za plecami gwiazdy.

"Jurorka chciała pokazać fanom plan zdjęciowy programu przed emisją, ale zamiast pochwał, fani byli przerażeni" - czytamy na profilu Icons+, który wrzucił do film na temat wpadki Vergary.

Aktorka przed publikacją zdjęcia użyła filtrów poprawiających jej wygląd, jednak nie zorientowała się, że filtry objęły również twarze na drugim planie, czego efektem są dziwne, wręcz upiorne postacie.

Internauci pod postem nie szczędzili uszczypliwości jurorce.

"Dlatego nie należy używać Remini (aplikacja AI od poprawiania zdjęć - przyp. red.)", "Przyszedłem tu tylko, aby zobaczyć, co dzieje się z ludźmi na drugim planie", "Ok, jesteś piękna, ale co się dzieje z ludźmi za tobą", "Publiczność wygląda jakby kręciła nowy odcinek 'The Walking Dead'", "Czy na publiczności są zombie?", "Ludzie za tobą wyglądają jak wygenerowani przez AI" - czytamy w komentarzach.

Sofia Vergara w "Mam talent". Ile zarabia dzięki programowi?

Sofia Vergara zdobyła największą sławę za sprawą serialu "Współczesna rodzina". Emitowana przez 11 sezonów produkcja sprawiła, że aktorka stała się najbogatszą aktorką na świecie. Według "Forbesa" gwiazda miała zarabiać 10 milionów dolarów za sezon "Mam talent", co daje 450 tys. dolarów za pojawienie się w jednym z odcinków programu. Majątek Vergary to 180 mln dolarów.