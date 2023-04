Widzowie brytyjskiego "Mam talent", czyli "Britain's Got Talent" byli świadkami szokujących scen w programie. W trakcie odcinka wyemitowano występ, podczas którego uczestnik podpalił się na scenie.

Thomas Vu wmaszerował na scenę i po chwili został pokryty żelem opóźniającym rozprzestrzenianie się ognia. Mężczyznę podpalono, a po chwili zaczął szybko rozwiązywać kostkę Rubika.

Na twarzach jurorów rysowało się wielkie zdziwienie, a Simon Cowell tylko nerwowo żuł gumę.



Widzowie zbulwersowani emisją kontrowersyjnego występu w "Mam talent"

"To niedopuszczalne w programie dla rodzin!" - grzmieli w sieci widzowie programu.

"Co stało się z 'Mam talent', że dla rozrywki podpalamy teraz ludzi?" - zastanawia się jeden z widzów. "To chore, żeby pokazywać podpalonego gościa z kostką Rubika. Nikt nie pomyślał, kto ogląda ten program" - boi się inna widzka, która sądzi, że zachowanie kaskadera może mieć naśladowców.

Liczne skargi na kontrowersyjny występ w "Mam talent"

Szokujący występ stacja ITV opatrzyła specjalnym ostrzeżeniem, aby nie próbować podobnych rzeczy robić w domu. Jednak to nie uchroniło programu przed setkami zgłoszeń dotyczących niebezpiecznego występu.

Jak informuje gazeta "The Sun" do Ofcom - brytyjskiego organu państwowego regulującego rynek mediów i komunikacji - wpłynęło ponad 300 skarg dotyczących "Mam talent".

Przedstawiciele instytucji potwierdzili, że 334 z nich dotyczyły uczestnika układającego w ogniu kostkę Rubika. Brytyjskie media informują, że cała sprawa będzie toczyć się normalnym trybem. Po ich przeanalizowaniu regulator podejmie decyzję o potencjalnym ukaraniu produkcji show.

To nie pierwszy raz, gdy "Mam talent" stało się celem skarg widzów do Ofcom. Widzowie wielokrotnie składali protesty m.in. na nieodpowiednie, zbyt skąpe stroje jurorki Amandy Holden.

Stacja ITV - mimo prośby od komentarz m.in. od "Independent" - nie zdecydowała się go wystosować.

Thomas Vu komentuje występ w "Mam talent"

Sprawca całego zamieszania również skomentował zajście na scenie. Jednak on ograniczył się do podziękowań całej ekipie odpowiedzialnej za bezpieczeństwo.

"Jestem super dumny z Action Factory za sprawienie, że byłem bezpieczny. Z dzisiejszą technologią i techniką możemy przekraczać granice. Czy to był największy otwarty pożar w historii telewizji?" - napisał na Instagramie.



