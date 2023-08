Gabriel Henrique to pochodzący z Brazylii 27-letni wokalista. Popularność w sieci przyniosły mu nagrania, które publikuje na TikToku. Piosenkarz zachwyca w nich internetową społeczność swoimi wersjami utworów Celine Dion i Mariah Carey.

W 2019 roku Henrique wziął udział w brazylijskim programie Raula Gila, gdzie również zaprezentował swoje umiejętności wokalne, śpiewając "My All" Carey.

Tym razem mężczyzna spróbował swoich sił w Stanach Zjednoczonych. W "Mam talent" zdradził, że jest pierwszy raz w USA. "Właśnie zdałem sobie sprawę, że spełniał swoje marzenia, stojąc tu przed wami" - mówił.



Niesamowity głos uczestnika "Mam talent". Nie mogli uwierzyć w to, jak śpiewa

Henrique przed jurorami i publicznością wykonał przebój Whitney Houston "Run To You". Jurorzy z każdą sekundą coraz bardziej nie dowierzali w to, jak wysoko potrafi śpiewać wokalista.

Pod największym wrażeniem była Sofia Vergara, która cały występ oglądała niesamowicie zaskoczona. Operator co chwilę pokazywał też zszokowane osoby na publiczności, które też nie mogły uwierzyć w to, że uczestnik śpiewa niemal identycznym głosem co Houston.

"Gdyby Whitney Houston i Mariah Carey miały dziecko to byłby Gabriel. Śpiewasz jak Whitney, a potem jak Mariah. Jesteś niesamowity" - komentowała Heidi Klum.

"Nie spodziewałem się, że wyjdzie z ciebie taki głos. Śpiewasz jak najlepsze popowe diwy. Jesteś niesamowity" - dodał Howie Mandel.

"Ludzie cię polubią. Jesteś interesujący, brzmisz jakbyś śpiewał w kościele i nie wiedział jak dobry naprawdę jesteś. To było niezwykłe" - stwierdził Simon Cowell.

Sofia Vergara zapytana o to, co sądzi o występie uczestnika przyznała, że nie ma słów, które oddałyby to, co czuła podczas jego wykonania. Po chwili aktorka zdecydowała się wcisnąć Złoty Przycisk. "To było coś, na co czekałam"" - podsumowała.