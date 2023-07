Przypomnijmy, że pod koniec maja, zwycięzca "Mam talent" z 2010 roku - Michael Grimm - w związku z pogarszającym się stanem zdrowia został przewieziony karetką na oddział intensywnej terapii.



Żona muzyka, Lucie Grimm wyznała, że 44-latek miał problemy zdrowotne od kilku miesięcy - brakowało mu sił, nie mógł normalnie funkcjonować.



"Michael nie reagował, nie podnosił głowy, zaczął bełkotać" - wspominała kobieta moment, kiedy wezwała karetkę. Grimm przez kilka tygodni był podłączony do respiratora.

Mimo że lekarze nadal nie potrafią do końca powiedzieć, co było przyczyną nagłego podupadnięcia na zdrowiu muzyka, udało się go ustabilizować, a następnie wybudzić ze śpiączki. Od tamtego czasu Grimm stopniowo wraca do normalnego funkcjonowania.



Lucie Grimm komentuje stan swojego męża. "Mózg nie współpracował z ciałem"

Żona muzyka na Instagramie opowiedziała ze szczegółami o jego postępach w powrocie do zdrowia.

"Z radością mogę potwierdzić, że mam pozytywne wiadomości. Michael wylądował pod respiratorem na kilka tygodni z powodu poważnych problemów zdrowotnych. Obecnie wraca do siebie i przechodzi intensywną rehabilitację. Jego mózg i ciało przestały współpracować, więc teraz robimy wszystko, aby wrócił do normalności" - stwierdziła Lucie Grimm.

"Sporo przeszedł i stało się to nagle, więc zmagamy się z wieloma rzeczami" - przyznała. Dodała, że muzyk może już mówić oraz samodzielnie chodzić.

"Chodzi całkowicie samodzielne. To ogromna ulga dla nas. Odzyskanie sprawności w nogach i koordynacji ruchowej było kluczowe" - komentowała.

Na razie jednak nie zapowiada się, by muzyk szybko wrócił na scenę. Rehabilitacja ma potrwać minimum miesiąc, ale może rozciągnąć się na dużo dłuższy czas. Grimm musi od nowa nauczyć się śpiewać i grać na gitarze.

"Rozpoczęto treningi wokalne, bo nie ma jeszcze swojego głosu, którym śpiewał. Podchodzi do nich odpowiednio, nie jest zestresowany. W najbliższych tygodniach fizjoterapeuci będą pracować nad sprawnością jego palców. W głowie Michael wie jak grać na gitarze, ale jego ciało tego zapomniało" - komentowała jego żona. Dodała też, że gwiazdor "Mam talent" zmaga się z problemami natury psychicznej i przepracowanie ich zajmie mu trochę czasu.

Zdjęcie Michael Grimm / Ethan Miller / Getty Images

Kim jest Michael Grimm?

Michael Grimm zdobył popularność za sprawą udziału w piątej edycji "Mam talent" w USA, którą ostatecznie wygrał pokonując Jackie Evancho. Grimm zachwycił jury w składzie: Howie Mandel, Piers Morgan i Sharon Osbourne.



Dzięki sukcesowi w programie Grimm zgarnął milion dolarów, jednak jego kariera nie potoczyła się tak, jak mógłby zakładać. Muzyk grał gównie w małych klubach i kasynach w Las Vegas. Wydał łącznie sześć albumów, każdy z nich przeszedł bez echa.

W 2011 roku, po wygraniu "Mam talent", podpisał kontrakt z wytwórnią Epic Records i wydał w niej płytę "Michael Grimm", jednak wsparcie dużej wytwórni również nie pomogło osiągnąć mu sukcesu.

W 2020 roku Grimm wrócił do "Mam talent". W edycji mistrzowskiej odpadł w pierwszym etapie.