Za nami finałowy odcinek 18. edycji "Mam talent" w USA. Uczestników oceniali Simon Cowell, Sofia Vergara, Heidi Klum i Howie Mandel.

O główną nagrodę rywalizowali: 82nd Airborne Chorus, Adrian Stoica and Hurricane, Ahren Belisle, Anna DeGuzman, Avantgardey, Chibi Unity, Lavender Darcangelo, Murmuration, Mzansi Youth Choir, Putri Ariani oraz Ramadhani Brothers.

Reklama

Do sieci trafiły wszystkie nagrania z finałowymi występami. Największy zachwyt wśród internautów wywołała wokalistka i pianistka Putri Ariani (jej występ odtworzono już ponad 680 tys. razy, dla porównania jeszcze tylko jeden finalista - taneczna grupa Avantgardey z Japonii - ma ponad 100 tys. odsłon).

W finale pochodząca z Indonezji Putri Ariani sięgnęła po przebój "Don't Let The Sun Go Down On Me" Eltona Johna ( posłuchaj! ). Wszyscy jurorzy oklaskiwali ją na stojąco. Simon Cowell - który podczas przesłuchań obdarował ją Złotym Przyciskiem gwarantującym awans do półfinałów - wprost nazwał ją "diamentem". "Spełniaj swoje marzenia" - dodał juror.

Wideo Putri Ariani STUNS with "Don't Let The Sun Go Down On Me" | Finals | AGT 2023

"Twój głos jest perfekcyjny, twój występ jest perfekcyjny, uwielbiam twoje wybory. Gdyby to był konkurs wokalny, miałabyś wygraną w kieszeni. Zobaczymy, jak wybierze Ameryka" - powiedział Howie Mandel.

Wyniki głosowania publiczności poznamy w programie wyemitowanym 27 września.



"Nie bójcie się spełniać swoich marzeń, bo jeśli w nie wierzycie, to one się spełnią" - podkreśliła Putri Ariani po swoim występie.

"Mam talent": Kim jest Putra Ariani?

Indonezyjska pianistka i wokalistka jeszcze jako dziecko wystartowała w "Mam talent" w swoim kraju. W 2014 roku wygrała cały konkurs i zdobyła ogromną popularność w tamtym regionie.

Ariani zgłosiła się do 18. edycji "Mam talent" w USA, aby ponownie udowodnić, że może spełniać swoje pasje, mimo problemów zdrowotnych. Wokalistka jest niewidoma. "Ludzie często patrzą na mnie przez pryzmat mojej niepełnosprawności, a nie jak na muzyka. Jednak na scenie czuję się jak wielka gwiazda" - wyznała.

W półfinale na żywo Putri wykonała wielki przebój U2 "I Still Haven't Found What I'm Looking For". Ariani otrzymała największe owacje wieczoru, a Simon Cowell przyznał, że brakuje mu słów, by opisać to, co właśnie zobaczył na scenie. Pozostali jurorzy również nie szczędzili zachwytów ("Prawdopodobnie tak brzmią anioły, gdy śpiewają" - mówiła Heidi Klum).