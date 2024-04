Za nami ostatni castingowy odcinek programu "Mam talent". W 15. sezonie show obok Agnieszki Chylińskiej występy uczestników oceniają Julia Wieniawa oraz Marcin Prokop (dotychczas prowadzący "Mam talent"). Rolę prowadzących przejęli natomiast Agnieszka Woźniak-Starak oraz Jan Pirowski z Radia Eska.

W siódmym i zarazem ostatnim odcinku castingowym tego sezonu "Mam talent" jurorzy zachwycili się grupą taneczną - The Goddesses

"Skradłaś show". Jurorzy zachwyceni występem w "Mam talent". W komentarzach burza

"Zrobiło się gorąco" - skomentowała Julia Wieniawa, gdy tancerki weszły na scenę. Grupa zatańczyła do utworów Beyonce, a na sam koniec nagrodzono je owacjami na stojąco. Jurorzy zwrócili uwagę przede wszystkim na tańczącą na samym przodzie Dianę.



"Szybciej bije mi serce, bo jaram się pewnymi siebie kobietami. Wy takimi jesteście. Wchodzicie na scenę i macie to. Gratuluję wszystkim dziewczynom, natomiast Diana, skradłaś show. Jak będę miała nowy klip, to chcę cię do niego zaprosić" - mówiła Wieniawa.



"To była uczta. Mógłbym żywić się z tego szwedzkiego stołu przez tygodnie. Ale to, do czego mógłbym się przyczepić, to że Diana trochę kradnie wam show. Za dobra jest po prostu" - stwierdził Marcin Prokop.

"Przyszłyście tutaj jako zespół i zastanawiam się, czy nie chciałaś uwypuklić tutaj siebie na tle reszty. (...) Bo sorry, ale bijesz je na łeb"- zwróciła się do liderki grupy Agnieszka Chylińska.



"Chciałam, abyśmy wszystkie dały wam tą energię, której by nie było, gdybym była tutaj sama" - tłumaczyła Diana. Ostatecznie grupa przeszła do kolejnego etapu.



Sporo emocji nagranie wywołało, gdy trafiło na oficjalny Instagram "Mam talent". W komentarzach rozpętała się burza, gdy jedna z internautek napisała: "Idealne do nocnego klubu. Tylko". Fani stanęli za The Goddesses, a głos zabrała nawet jedna z tancerek, które pojawiły się na scenie.

"Gdybyś była choć w połowie tak pewna siebie, jak piszesz, to nie miała byś potrzeby ubliżania innym pewnym siebie kobietom w internecie. Zawiewa trochę hipokryzją skoro my tyłki mamy zakryte, a ty ze swoim paradujesz 'na prawo i lewo' na scenie" - napisała.

Kim jest grupa The Goddesses?

"Zespół tworzy 9 dziewczyn - są wśród nich Polki, Ukrainki oraz Białorusinki. Wspólnym językiem jest dla nich język tańca. Założycielką i choreografką grupy jest Diana - z wykształcenia filolożka języka niemieckiego" - czytamy pod występem.