W 15. edycji "Mam talent" przyszedł czas półfinałów. Decydującą rolę w tym etapie programu mają widzowie, którzy swoimi głosami wybierają ulubione występy. Wykonawca, którzy otrzymuje najwięcej głosów od telewidzów przechodzi do finału.

Drugiego finalistę spośród kolejnej dwójki wybranej przez głosujących, wybierają jurorzy programu - Agnieszka Chylińska, Julia Wieniawa oraz Marcin Prokop. Wykonawca, który zajął trzecie miejsce walczy natomiast o dziką kartę, dającą również udział w finale.



"Serce mi mocniej waliło". Julia Wieniawa poruszona występem w półfinale "Mam talent"

Jeszcze przed półfinałem Tymoteusz Sobczyk otrzymał ogromne wsparcie od Ralpha Kaminskiego. Ten na Instagramie przypomniał, że młody tancerz wystąpił w teledyskach: "Bal u Rafała" i "Małe Serce" oraz towarzyszył mu podczas trasy "To Bale jest nad Bale". "Jest jednym z ikonicznych tancerzy z którymi pracowałem! Musi wygrać ten program. Powodzenia!" - napisał wokalista i zachęcił do głosowania.



Już w półfinale "Mam talent" Tymek wykonał swoją choreografię do utworu "Krakowski spleen" w wersji Igora Herbuta. Młody tancerz ponownie dogłębnie poruszył jury programu, które nie szczędziło mu komplementów.



"Może cię zaskoczę, ale przede wszystkim jestem dumna jako juror. Poza tym, że jesteśmy w rozrywkowym programie, to tutaj pojawiła się czysta sztuka. Można mówić o czymś takim, jak twój osobisty styl. Jestem naprawdę szczęśliwa" - mówiła Agnieszka Chylińska.



"Znowu się wzruszyłam. Nie wiem, co masz w sobie chłopaku, ale dotykasz takich strun u mnie bardzo delikatnych i głęboko schowanych. Jestem osobą dość twardą i mało co mnie wzrusza. Ale gdy oglądam ciebie, to serce mi po prostu taki wali, bo masz w sobie tak ponadczasową wrażliwość. Gdybyś dostał główną rolę w filmie i nie dostał ani jednego słowa do powiedzenia, to i tak wiedziałabym, co chcesz przekazać" - zachwycała się Julia Wieniawa.



"Czułem się, jakby tomik poezji nagle wstał z półki, ożył, dostał nóg i zaczął tańczyć. Ciebie powinni uczynić lekturą szkolną (...). Piękny występ i podpisuje się pod tym, co mówił Julka. Gdybyś był filmem, wszyscy ryczeliby w chusteczki" - komentował Marcin Prokop.



Ostatecznie Tymek do finału programu przeszedł dzięki głosom widzów.

Zdjęcie Marcin Prokop w półfinale "Mam talent" / Artur Zawadzki / Reporter

Kim jest Tymoteusz Sobczyk? Zachwycił podczas castingu w "Mam talent"

Tymoteusz Sobczyk zaczął tańczyć w wieku 9 lat. Trzy lata później na swoim koncie miał już tytuły mistrza Polski, Europy i świata w tańcu jazzowym w kategorii jazz dance juniors. Uczestnik "Mam talent" o swojej pasji opowiadał w 2020 roku w "Dzień dobry TVN". Tymek nie jest też anonimowy dla widzów TVP. Tancerz pojawił się w programie "You Can Dance - Nowa Generacja", gdzie dotarł do finału talent show.

Podczas castingu do programu Sobczyk zachwycił jurorów swoim występem.



"Najchętniej bym sobie pomilczała, wiesz. Rozbłysłeś. Nie mam słów, na to, co tutaj się wydarzyło" - komentowała mocno wzruszona Agnieszka Chylińska. Wtórowała jej Julia Wieniawa.



"Ten występ przejdzie do historii programu" - mówiła bliska płaczu jurorka, mówiąc, że czegoś takiego jeszcze nie przeżyła. "Tymek, dla mnie czas jakby się zatrzymał. Jestem absolutnie poruszona twoim występem. To było... Ten taniec był przepiękny. Dawno czegoś takiego nie widziałam" - dodała.

"Przyszedłeś jak naturszczyk, który opowiada o swoich emocjach. Jesteś nagi emocjonalnie. Pokazałeś nam to swoim tańcem" - podsumował Marcin Prokop.