Rozczarowana Chylińska tylko westchnęła. Niesamowity zwrot akcji w "Mam talent"

Za nami ostatni castingowy odcinek programu "Mam talent". W 15. sezonie show obok Agnieszki Chylińskiej występy uczestników oceniają Julia Wieniawa oraz Marcin Prokop (dotychczas prowadzący "Mam talent"). Rolę prowadzących przejęli natomiast Agnieszka Woźniak-Starak oraz Jan Pirowski z Radia Eska.

Reklama

W sobotnim odcinku poznaliśmy ostatnich uczestników etapu castingowego, po którym jurorzy ogłosili listę 40 półfinalistów. Piątka z nich to zdobywcy Złotych Przycisków od trójki jurorów i dwójki prowadzących.

"Mam talent": Marcin Prokop i jego Złoty Przycisk

Na scenie pojawiła się m.in. grupa Widuto, która swoją muzykę określa jako "totalną alternatywą". W programie zaprezentowała swoją wersję przeboju "Roads" zespołu Portishead. Wybór nagrania nie przypadł do gustu Agnieszce Chylińskiej - jej rozczarowana mina mówiła więcej niż słowa.

"Ale ja ich zaraz zjadę..." - stwierdziła w trakcie występu, jednak zdecydowała się dać grupie drugą szansę, prosząc o autorski utwór. Widuto sięgnęli po numer "On zna".



Wideo Widuto - On zna (Mam talent version)

"To jest moja pierwsza edycja w tej roli, jako jurora. Kiedy zapytano mnie, czego będę tutaj szukał, to powiedziałem, że będę szukał prawdy, autentyczności (...) Gdyby to był wasz singel, to chciałbym usłyszeć resztę waszej płyty" - skomentował Marcin Prokop, który wcisnął Złoty Przycisk, dając formacji bezpośredni awans do półfinałów.

Decyzja jurora zaskoczyła wielu internautów, którzy nie kryli krytycznych uwag na oficjalnym profilu "Mam talent". "Bez przesady z tym złotym przyciskiem", "Totalna wtopa pana Marcina", "W takim razie niech każdy uczestnik wystąpi dwa razy i ocenimy lepszy występ... Złoty przycisk to totalne nieporozumienie!" - czytamy.

Nie brak jednak głosów broniących Widuto. "Piękny głos, cudny tekst", "I to jest to. Inność, prawdziwość, wrażliwość i wewnętrzne ja. Czyste a zarazem porażające", "Poezja dla uszu" - to komentarze chwalące występ tria.



"Mam talent": Kim jest Widuto?

Zespół powstał w 2021 roku z inicjatywy rodzeństwa - Natalii (wokal) i Mateusza Widuto (gitara elektryczna). Zaczęło się od spontanicznej sesji improwizacyjnej w rodzinnym domu na wsi w Kalnie, gdzie w jedno popołudnie napisali utwór "Ćmienie". Do grupy niedługo później dołączył grający na gitarze akustycznej Wiktor Chołody. Każdy z członków zespołu jest związany z muzyką od wielu lat, osobno osiągali mniejsze i większe sukcesy przed rozpoczęciem działalności jako Widuto. Mateusz i Wojciech są samoukami i zaczęli grać na gitarach jako nastolatkowie, Natalia śpiewa od czasów szkoły podstawowej.

Wojciech współpracował m.in. z Maćkiem Musiałowskim, a Natalia dzieliła scenę z Wojciechem Cugowskim. Na co dzień członkowie tria zajmują się dziedzinami nie związanymi z muzyką: Natalia jest ghostwirterką, Mateusz - informatykiem, a Wojtek - nauczycielem.

Instagram Rolka Rozwiń

"Mam talent" - kto awansował do półfinałów?

Bartek Wasilewski

Olivia Hausner

Natalia Sacharczuk

Alicja Andrukajtis i Muza

Widuto

Damian Olejniczak

Swagg

Kamila Miszta

Maciej Pęda

Anka "Hulanka" Dzilińska

Zarina Zaradna

Lena Baihush

Tomasz Jusza

Jakub Olejnik

Karolina Majewska

Liwia Łaszewska

Nina Stec

Oliwia Miś

Falochron

Teo Tomczuk

TOM THE SPICE

Konstancja Iwańczyk

Teddy's Army

Zosia Sylwestrowicz i Franciszek Dubiel

Oliwia Prędki

Mikołaj Penar

Nesemos Dance Studio

Denys Zhygaltsov

Aleksandra Jurga i Marcin Zaprawa

Anna Kawiak

Vitalii Yarchuk

Filip Drogos

Tymoteusz Sobczyk

Tymon Głapiński

Katrina Asfardi

MultiVisual + Astranate

Michał Skubida "Skubi

Duo Timofeevu

Igor Bezdieniezhnykh

Beniamin Niedźwiedź "Bearjamin".