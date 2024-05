W 15. edycji "Mam talent" przyszedł czas półfinałów. Decydującą rolę w tym etapie programu mają widzowie, którzy swoimi głosami wybierają ulubione występy. Wykonawca, którzy otrzymuje najwięcej głosów od telewidzów przechodzi do finału.



Drugiego finalistę spośród kolejnej dwójki wybranej przez głosujących, wybierają jurorzy programu - Agnieszka Chylińska, Julia Wieniawa oraz Marcin Prokop. Wykonawca, który zajął trzecie miejsce walczy natomiast o dziką kartę, dającą również udział w finale.



Marcin Prokop komentuje kontrowersyjny Złoty Przycisk

W trzecim odcinku półfinałowym na scenie pojawili się m.in. wybrańcy Marcina Prokopa, uhonorowani Złotym Przyciskiem członkowie zespołu Widuto. Jeszcze przed ich występem juror zabrał głos, aby odpowiedzieć na głosy oburzenia po jego decyzji podczas castingu.

"Bardzo się cieszę, że mój wybór wywołał takie kontrowersje, niektórzy bardzo się zżymali, że jak to tak zmarnować Złoty Przycisk. Po pierwsze nie zmarnować, bo na niego zasłużyliście, po drugie jeśli artysta nie budzi kontrowersji to jego sztuka jest słaba, miałka, jest muzyką do windy, a po trzecie w programie ultrakomercyjnym takim jak nasz, czasami trzeba od widza wymagać też odrobiny wysiłku i teraz do tego bym państwa chciał zachęcić. Żebyście zobaczyli coś, co w takich programach raczej się nie pojawia" - stwierdził.

Następnie Widuto na scenie wykonali jedną ze swoich autorskich piosenek, a zachwytów ponownie nie kryli nad nimi jurorzy.

"Jeśli ktoś ma wątpliwości, czy Natalia potrafi śpiewać, czy jest dobra w tej sztuce, dla której wychodzi na scenę, to chyba tym występem zamknęłaś usta niedowiarkom" - podsumował Marcin Prokop.

"Takich zespołów na maksa brakuje na polskiej scenie muzycznej. Świetnie brzmisz, dobrze wyglądasz. Myślę, że mogłabym sobie tej muzyki posłuchać w domu sama i nawet się do niej trochę wzruszyć, popłakać" - komentowała Julia Wieniawa.

"Przepiękny występ. Stanowicie taki piękny organizm, dobry, szlachetny. Bądźcie z siebie dumni, nie bójcie się wielkich scen. Potrzeba takich artystów, Marcinku dziękujemy ci za ten Złoty Przycisk" - stwierdziła Chylińska.



Kim są członkowie Widuto? W "Mam talent" najpierw zniechęcili, a potem zachwycili

Zespół Widuto powstał w 2021 roku z inicjatywy rodzeństwa - Natalii (wokal) i Mateusza Widuto (gitara elektryczna). Zaczęło się od spontanicznej sesji improwizacyjnej w rodzinnym domu na wsi w Kalnie, gdzie w jedno popołudnie napisali utwór "Ćmienie". Do grupy niedługo później dołączył grający na gitarze akustycznej Wiktor Chołody.

Podczas castingu Marcin Prokop nagrodził artystów Złotym Przyciskiem, mimo że początkowo jurorzy byli bardzo źle nastawieni do zespołu. "Ale ja ich zaraz zjadę..." - stwierdziła w trakcie występu Chylińska. Jury przekonał dopiero autorski utwór formacji.

"To jest moja pierwsza edycja w tej roli, jako jurora. Kiedy zapytano mnie, czego będę tutaj szukał, to powiedziałem, że będę szukał prawdy, autentyczności (...) Gdyby to był wasz singel, to chciałbym usłyszeć resztę waszej płyty" - komentował Prokop.