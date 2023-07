Podczas piątego odcinka "Mam talent" widzowie byli świadkami niespodziewanych problemów z głosem Simona Cowella. Słynny juror nagle stracił głos i nie był w stanie poprawnie komunikować się z uczestnikami.

Taka sytuacja zaskoczyła nie tylko uczestników, ale i jurorów. Początkowo celebryta przekazywał to, co chce powiedzieć po cichu Sofii Vergarze, jednak ta nie radziła sobie w roli przekaźnika jego komentarzy.

Jak wybrnęła produkcja z tego nagłej niedyspozycji jurora? Z pomocą przyszła technologia. Cowell otrzymał od Terry'ego Crewsa specjalny sound board, w którym wgrane były jego wypowiedzi z ostatnich lat.



Reklama

Simon Cowell skomentował niedyspozycję na planie "Mam talent"

"Kwas żołądkowy dosłownie spalił moje struny głosowe. Na plan wezwano lekarza. Wsadził mi do nosa kamerę, którą przesunął do gardła i mógł zobaczyć, jak poważna jest sytuacja" - wyjaśniał juror. Lekarz zalecił gwiazdorowi odpoczynek i oszczędzanie gardła.



Wideo Simon Cowell lost his voice 😳

"To była mordęga. Miałem mnóstwo do powiedzenia i nie mogłem tego zrobić. Staraliśmy poradzić sobie z moim problemem na różne sposoby. W końcu dostałem narzędzie podobne do iPada, gdzie wgrane były moje wypowiedzi. Próbowaliśmy przekazywania przez Sofię moich komentarzy na głos, ale okazało się, że mówi ciągle coś innego. Powodowało to jeszcze większy chaos" - komentował.

Nagranie pokazujące, jak celebryta używał specjalnego urządzenia ze swoimi wypowiedzi możecie znaleźć poniżej.