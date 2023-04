14-letnia Maya Gamzu pochodzi z Izraela. Nastolatka przeprowadziła się do Kanady wraz z rodziną w 2008 roku, aby tu spokojnie rozwijać swoja pasję, jaką jest muzyka.

Na scenie w programie zaśpiewała utwór Christiny Aguilery "Something’s Got A Hold On Me". Potężny wokal 14-latki zaskoczył jednak jurorów programu.

Maya Gamzu rzuca na kolana jurorów "Mam talent"

Już po pierwszych dźwiękach oceniający występ patrzyli na siebie i na Mayę z niedowierzaniem. Na sam koniec wokalistka otrzymała owacje na stojąco.



"Wow i masz zaledwie 14 lat" - mówił do niej raper i wokalista Kardinal Offishall. "Nie spodziewałam się takiego występu po 14-latce" - dodała Trish Stratus.

"To było niesamowite. Czy mogę być szczera? Masz niesamowity głos. Rzuciłaś wszystkich na kolana, jednak uważam, że piosenka nie dała ci możliwości pokazania pełni siebie" - dodała natomiast aktorka Lilly Singh.

"Tworzymy tu gwiazdy. Z lepszą piosenką myślę, że weszłabyś tutaj na poziom wyżej. Co więcej, myślę, że z lepszą piosenką mogłabyś wygrać całą edycję show" - wyjaśniał Kardinal a po chwili juror wstał i nacisnął Złoty Przycisk, czym kompletnie zaskoczył uczestniczkę.