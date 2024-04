W 15. edycji "Mam talent" przyszedł czas półfinałów. Decydującą rolę w tym etapie programu mają widzowie, którzy swoimi głosami wybierają ulubione występy. Wykonawca, którzy otrzymuje najwięcej głosów od telewidzów przechodzi do finału.

Drugiego finalistę spośród kolejnej dwójki wybranej przez głosujących, wybierają jurorzy programu - Agnieszka Chylińska, Julia Wieniawa oraz Marcin Prokop. Wykonawca, który zajął trzecie miejsce walczy natomiast o dziką kartę, dającą również udział w finale.





Jednym z uczestników pierwszego półfinału był 8-letni gitarzysta Kuba Olejnik. I choć do finału się nie dostał, to jego występ został znakomicie przyjęty przez jurorów "Mam talent".



"Ja bym cię najchętniej adoptował, bym ci płacił kieszonkowe, abyśmy mi tak grał codziennie. Jesteś nieznane dotąd dziecko smerfa i Kerry'ego Kinga ze Slayera, które nagle się pojawia się na scenie, ma metr dwadzieścia wzrostu, a zawstydza swoim powerem całe hordy wyznawców belzebuba, które się meczą na tej scenie. Ty nie grałeś na tej gitarze, ty ją karciłeś, ona cie błagała o litość" - mówił podekscytowany Marcin Prokop.



"Ty jesteś urodzonym frontmanem, jaki ty masz kontakt z publicznością, jak ty czujesz scenę. Zespół już masz, teraz pora jechać w trasę" - komentowała Julia Wieniawa.



"Musisz popracować nad wyrazem twarzy, musisz być bardziej zły. Po prostu jak jesteś na scenie to udajesz, że masz wszystkie problemy świata i wszyscy ci wierzą. A tak to było przegenialne" - dodała Chylińska.

"Ale zobaczcie, jak to jest sytuacja. Jest sobota wieczór, ludzie piją sobie herbatkę, pani Bożena z panem Januszem. A nagle wychodzi takie zło. Co tam się dzieje teraz w polskich domach? Przepraszam państwa bardzo za usterki" - wtrącił jeszcze Prokop.



Kim jest Kuba Olejnik? W "Mam talent" dał czadu na gitarze

"Kuba Olejnik ma 8 lat, a jego talent muzyczny został odkryty 4 lata temu przez jego rodziców. Jako 3 -latek naśladował Eda Sheerana na zabawkowej gitarze akustycznej, rok później nauczył się gry na ukulele. Lekkie brzmienia dość szybko przestały go fascynować - wtedy przyszedł czas na gitarę elektryczną" - czytamy na stronie "Mam talent".



Obecnie gitarowe popisy Kuby można oglądać na jego Instagramie. Tam m.in. można zobaczyć, jak gra utwór Children of Bodom na krakowskim rynku.



Na castingu do "Mam talent" pokazał jak spektakularnie gra na gitarze. Młody muzyk wybrał do wykonania przed jurorami utwór "Breaking The Law" Judas Priest. Uczestnik dostał owacje na stojąco i zachwycił przede wszystkim Marcina Prokopa.

"Tam było wszystko, co trzeba. Tam był rock and roll zaklęty w tym małym ciałku. I ta mimika, te iskierki, diabełki w oczach i rzucanie niezbyt długą grzywą. Masz wszystko. Czuję, że któregoś dnia narobisz srogiego zamieszania w damskich akademikach" - mówił Prokop.



"Czy ja mogę od ciebie wziąć autograf póki nie jesteś jeszcze wielką gwiazdą, bo zaraz nią będziesz" - pytała Julia Wieniawa.