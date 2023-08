W sobotę (19 sierpnia) na oficjalnym profilu "Mam talent" na Facebooku, potwierdzono, że w show TVN-u dojdzie do sporych zmian personalnych. Dla fanów, którzy obserwują go od lat mogą być wręcz szokujące.

W 15. sezonie show nie pojawią się Jan Kliment oraz Małgorzata Foremniak. Warto zauważyć, że tancerz dołączył do Agnieszki Chylińskiej i Foremniak od 13. sezonu, a aktorka znana z "Na dobre i na złe" zasiadała w komisji od samego początku programu w polsce, czyli 2008 roku.

Reklama

"Gosiu, Janku, dziękujemy Wam za Wasze zaangażowanie, doświadczenie i wrażliwość, dzięki którym scena naszego programu była tak wyjątkowym miejscem. Jesteśmy wdzięczni za czas spędzony z Wami w "Mam Talent!", trzymamy kciuki za to, co przed Wami i życzymy Wam samych sukcesów nasze drogi jednak się nie rozchodzą" - piszą twórcy formatu.



Dodano także, że Foremniak nie zniknie całkiem z anteny stacji, a już wkrótce pojawi się w "nowym projekcie fabularnym".

Wieniawa i Prokop zastępują starych jurorów. Kto poprowadzi program?

Kto zajmie miejsca Klimenta i Foremniak? Jako juror zadebiutuje Marcin Prokop, który od początku prowadził program. Ostatnie wolne miejsce zajmie natomiast Julia Wieniawa, piosenkarka i aktorka.

16. edycja programu pojawi się w przyszłym roku, a tymczasem trwa casting na prowadzących show. Przypomnijmy, że ostatnią edycję prowadził wspomniany już Prokop wraz z Michałem Kempą, który zapowiedział jakiś czas temu, że nie będzie już występował w swojej roli. Jego poprzednikiem był Szymon Hołownia, który porzucił program i zaczął karierę polityczną.

Zdjęcie Taki skład "Mam talent" to już przeszłość / AKPA

Julia Wieniawa komentuje zaskakujące wieści z TVN-u

W wiadomości do fanów na Instagramie zaskakujące doniesienia skomentowała Julia Wieniawa. Wokalistka i aktorka przyznała, że bycie jurorką w "Mam talent" to dla niej ogromne wyróżnienie.

"Nie ukrywam, że tego typu nobilitacja nawet nie była w sferze moich marzeń. Jak wrócę pamięcią do lat dziecięcych, kiedy zaczynałam swoją przygodę z teatrem, muzyką i filmem, to czasem chodziłam na widownię 'Mam talent!' czy innych programów i jedynie marzyłam, by mi również kiedyś ktoś dał szansę" - komentowała

"Wciąż nie mogę uwierzyć, że teraz to ja zasiądę w jury i będę mogła przyczynić się do odkrycia wielu wspaniałych talentów i dać tym programem szansę np. jakiejś innej małej marzącej Julce. Mam nadzieję, że stanę na wysokości zadania, bo to duża odpowiedzialność. Będę wdzięczna za wasze szczere wsparcie na żywo, jak i to wirtualne" - dodała.



Na razie polska gwiazda będzie musiała przekonać do siebie stałą publikę programu. Ta bowiem dość chłodno przyjęła wiadomość o nowej jurorce w TVN-ie.