Podczas czwartego półfinału popularnego programu "Mam talent!", Alicja Andrukajtis wraz ze swoim psem Muza zaprezentowała niesamowity występ pełen energii i emocji.

Duet nie tylko zademonstrował fenomenalne umiejętności dogdancingu, ale również poruszył serca widzów harmonią ruchów.

Występ Alicji i Muzy był esencją doskonałej synchronizacji. Muza, będąca wyjątkowo dobrze wyszkolonym psem, reagowała na każde polecenie swojej właścicielki z niesamowitą precyzją. To, co zwróciło uwagę widzów, to nie tylko technika, ale i emocjonalne zaangażowanie Alicji, które było widoczne w każdym jej geście.

Reklama

Kim są Alicja Andrukajtis i Muza? Co to jest dogdancing?

Alicja Andrukajtis jest trenerką psów z wieloletnim doświadczeniem. Swoją przygodę z dogdancingiem zaczęła inspirowana występem Agnieszki Niedziałek w "Mam Talent!". Pierwszą suczką, z którą rozpoczęła treningi, była Wena - border collie, z którą pokonywała domowe tory przeszkód i uczyła się akrobacji.

Zdjęcie Alicja Andrukajtis i Muza / TVN / materiał zewnętrzny

"Każdy pies może robić niesamowite rzeczy z nami. Niezależnie od rasy, od wielkości. Wszystko zależy od nas, od naszej współpracy, motywacji" - tłumaczyła Alicja Andrukajtis.

Muza, kolejny pies Alicji, pojawiła się w jej życiu trzy lata temu i szybko okazała się być fenomenalnym partnerem w dogdancingu i dogfreesbie. Ich wspólne sukcesy na arenie międzynarodowej, w tym pierwsze miejsce w zawodach w Warszawie oraz trzecie miejsce w Niemczech, świadczą o niezwykłym talencie i zgraniu duetu.

Występy Alicji i Muzy w "Mam talent!" od razu wzbudziły ogromną sympatię — Agnieszka Woźniak-Starak przyznała im złoty przycisk już na etapie castingów.

Jak daleko Muza wraz z Alicją zajdą w konkursie? Finał "Mam talent!" zbliża się wielkimi krokami.

11 maja oprócz Alicji i Muzy do finałowego etapu zakwalifikowała się Oliwia Miś, a zespół Teddy's Army otrzymał dziką kartę, dzięki czemu również weźmie udział w dalszych zmaganiach.