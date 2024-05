16-latka w finale "Mam talent!". Chylińska i Wieniawa poruszone do łez

11 maja w "Mam talent!" Alicja Andrukajtis i jej Muza zakwalifikowały się do finału dzięki swoim porywającym występom.

W drugiej części programu o ostanie miejsce finałowego podium walczyli Oliwia Miś, Zosia Sylwestrowicz oraz Franciszek Dubiel. To Oliwia dzięki decyzji jurorów, otrzymała bilet do wielkiego finału.



Zespół Teddy's Army, który zajął ostatnie miejsce w rankingu, otrzymał za to dziką kartę i również zawalczy o zwycięstwo.

Publiczność "Mam talent!" ją kocha. Kim jest Oliwia Miś?

16-letnia Oliwia Miś to wokalistka, instrumentalistka i kompozytorka. Dziewczyna potrafiła wzruszyć i oczarować publiczność swoim występem przy akompaniamencie pianina. Oliwia nie tylko dzieli się swoim talentem, ale również osobistymi przeżyciami, które wpłynęły na jej twórczość. Po stracie matki, opiekę nad nią przejęli starsi bracia. To tragiczne wydarzenie znalazło odzwierciedlenie w jej muzyce.



Zdjęcie Oliwia Miś w "Mam talent!" / TVN / materiał zewnętrzny

Chylińska i Wieniawa poruszone historią Oliwki

"Często poruszam temat mamy, ale w taki sposób, żeby każdy mógł utożsamić się z tymi tekstami. Scena daje mi swobodę do kontaktu z ludźmi" - wyznała Miś w czasie programu.

Agnieszka Chylińska była głęboko wzruszona występem Oliwii.

"Mocne, powiem ci Oliwia, bardzo mocne. Ja tak bym chciała dla ciebie, dzieciaku, żeby te wszystkie rany zamieniły się w perły. Chciałabym, żeby wszystko to, co było dla ciebie trudne, smutne, przejmujące, żeby kiedyś dało ci siłę do tego, żebyś tak pięknie rozkwitała jak teraz dzisiaj na tej scenie" - wyznała z trudem poruszona Agnieszka.

Również Julia Wieniawa nie kryła wzruszenia, mówiąc wprost: "Jestem wzruszona, bo tak sobie pomyślałam, że ten występ jest o tęsknocie, o bólu i nieobecności, ale dla mnie jest też o docenieniu tego, co mamy, bo to tak szybko odchodzi".

"Z piękną finezją opowiadasz o wszystkich trudnych emocjach" - podsumowała Wieniawa występ Oliwii.