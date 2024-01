Michael Mock zmarł 29 stycznia w wieku 58 lat. Na oficjalnej stronie "Mam talent" napisano:

"Michael był prawdziwym magikiem, który bazował na prostych sztuczkach i żartach, sprawiając radość tłumom wokół niego. Niezależnie czy były to sztuczki z udziałem rąk, czy rzeczy związane z mentalizmem, sprawiała, że wierzyliśmy w jego niezwykłość. Spoczywaj w pokoju Michael i niech twoja magia żyje w naszych sercach".

Kim był Michael Mock?

Michale Mock był 58-letnim iluzjonistą. Popularność zdobył w 2020 roku, kiedy to wystąpił w maltańskim "Mam talent". Uczestnik przygodę z programem zakończył na półfinale.

Magią miał zajmować się już od wielu lat, był też mentorem innych iluzjonistów w kraju. Jego przyjaciel Vanni Pule, przyznał, że śmierć Mocka jest dla niego ogromnym szokiem.

"Jeszcze wczoraj jadłem z nim obiad. Spoczywaj w pokoju i niech twoja rodzina i bliscy odnajdą spokój" - czytamy.



Głos zabrała również kuzynka Mocka, która przyznała, że brakuje jej słów, aby wyrazić swój smutek.

"Pamiętam, jak pokazywał mi magiczne sztuczki i grał ze mną w stare gry komputerowe. Spoczywaj w pokoju i do zobaczenia" - napisała.

Wideo