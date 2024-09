Nie żyje 17-letnia uczestniczka "Mam talent". Szokujące okoliczności tragedii

Do tragicznego zdarzenia z udziałem Emily Gold doszło na autostradzie w Rancho Cucamonga w Kalifornii. 17-letnia cheerleaderka miała zostać potrącona przez kilka pojazdów.

"Funkcjonariusze znaleźli 17-letnią kobietę, która została potrącona przez co najmniej jeden inny pojazd na pasie dla samochodów współdzielonych na wschodnim pasie 210. Kobieta zmarła w wyniku odniesionych obrażeń" - przekazał oficer Rodrigo Jimenez w rozmowie z "People".

Emily Gold nie żyje. Kilka tygodni wcześniej była w "Mam talent"

Kilka tygodni wcześniej Emily wraz z grupą tancerzy Los Osos High School Dance Group pojawiła się w trwającej obecnie amerykańskiej edycji "Mam talent" (dotarli do ćwierćfinału). Ich występ został nagrodzony owacją na stojąco. "To było absolutnie genialne. To, co mi się w tym podobało, to przede wszystkim energia. Myślę, że to, co właśnie zobaczyłem, to wszystko, co powinna robić świetna szkoła, czyli zachęcanie do talentów i przyjaźni" - chwalił Simon Cowell.

Wideo Simon Cowell Calls Los Osos High School "BRILLIANT!" | Auditions | AGT 2024

17-latkę w mediach społecznościowych żegnają jej przyjaciele.

"Dziękowałaś mi przy każdej możliwej okazji, ale nie zdawałaś sobie sprawy, jaki wpływ na mnie wywarłaś i ile milionów podziękowań jestem ci winna. Dziękuję Em, że wierzyłaś i wspierałaś ten zespół od pierwszego dnia. Wkładałaś swoje serce i duszę we wszystko, co zrobiliśmy, duże czy małe, i ceniłeś ten zespół bez względu na wszystko. Pomimo wzlotów i upadków nigdy nie przestałeś w nas wierzyć. (...) Dziękuję, że jesteś wyjątkowym kapitanem, o którym zawsze wiedziałem, że będziesz. Dziękuję za prowadzenie każdej modlitwy zespołowej i pomoc w inspirowaniu mojej podróży z Bogiem. Jedyne, co słyszę w mojej głowie, to Twój głos, widzę Twój piękny uśmiech, słyszę Twój śmiech i wszystkie pozytywne słowa, które przynosisz nam codziennie. Rozjaśniłaś całe nasze życie i wiem, że będziesz to robić nadal, świecąc dla nas i będąc pokojem i nadzieją, których wszyscy potrzebujemy" - napisała na Instagramie Rachel Muego, choreografka i nauczycielka, która pracowała z Emily Gold.

Jeśli potrzebujesz pomocy, porozmawiaj otwarcie o problemach psychicznych z osobą, której ufasz, zadzwoń 116 123 lub 116 111 lub wejdź na stronę www.pokonackryzys.pl .