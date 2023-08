Erica Cofflet do "Mam talent" przyjechała z miejscowości Reno w Nevada. Na co dzień kobieta pracuje jako logopeda. Po pracy zajmuje się natomiast tańcem.

36-letnia uczestniczka jest też mamą i to dzięki swojej córce zainteresowała się właśnie tańcem. "Jestem samoukiem" - mówiła przed startem występu, czym ewidentnie zainteresowała jurorów.

36-letnia uczestniczka "Mam talent" spełnia swoje marzenia. Polały się łzy!

Przed jurorami uczestniczka wykonała swoją bardzo oryginalną choreografię, stworzoną do utworów "Pump It Up" Joe Buddena i "Drop" Magoo i Timbalanda.

Kobieta zaskoczyła nie tylko jurorów, ale i publiczność oraz prowadzącego Terry'ego Crewsa. Simon Cowell nagrodził ją owacjami na stojąco.

"To było zawsze moje marzenie... Zaczęłam tańczyć podczas pandemii, aby zająć czymś moją córkę. Pokochała to, więc trenowałam dalej" - mówiła ze łzami w oczach Cofflet.

"Będę z tobą szczera. Nie mam dla ciebie zbyt wiele nadziei. Jesteś zaskakująco bardzo dobra. To mogła być kompromitacja, ale wypadłaś fantastycznie. To wyjątkowy moment tego wieczoru" - stwierdziła Sofia Vergara.

"O to właśnie chodzi w tym programie" - komentował Simon Cowell. "Chcę zobaczyć, co będziesz robić dalej" - stwierdziła Heidi Klum. "Radość twojego tańca była zaraźliwa. Dodałaś wiele radości do tego sezonu programu. I moim szczęściem będzie dać ci pierwsze TAK" - podsumował Howie Mandel.

Cofflet jednogłośnie przeszła do kolejnego etapu. Jej występ na Youtube obejrzano prawie 400 tys. razy. "Pokazałaś wszystkim, żeby nigdy się nie poddawać" - mówił za kulisami do uczestniczki Terry Crews.