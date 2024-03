W sobotę na antenę TVN powróci 15. edycja "Mam talent". Popularny show przeszedł spore zmiany - ze starej ekipy w składzie jury pozostała tylko Agnieszka Chylińska. U jej boku pojawią się Julia Wieniawa oraz Marcin Prokop (dotychczas prowadzący "Mam talent"). Rolę prowadzących przejmą Agnieszka Woźniak-Starak oraz Jan Pirowski z Radia Eska.

Przypomnijmy, że Wieniawa i Prokop zastąpili aktorkę Małgorzatę Foremniak (w jury zasiadała od samego początku, czyli 2008 r.) i tancerza Jana Klimenta.

Widzowie komentują debiut Julii Wieniawy w "Mam talent". "Dziękuję wam za tyle wiadomości"

Choć wielu widzów miało obawy dotyczące nowego sezonu "Mam talent", a w szczególności występu Julii Wieniawy, opinie na jej temat są raczej pozytywne.

"Zmiana jurorów i prowadzących to strzał w 10", "Julia świetnie się spisuje, zachowuje się sympatycznie i naturalnie tak właśnie jak młoda dziewczyna, a nie gwiazda" - czytamy. "Marcin w roli jurora to mistrzostwo, Julia miłe zdziwienie, Agnieszka jak zawsze super" - pisał kolejny z widzów.

Wieniawa udostępniła również kilka pozytywnych komentarzy na swój temat oraz pokusiła się o krótki komentarz. "Dziękuję wam za tyle wiadomości. Nawet nie wiecie jak dla mnie to ważne" - napisała.

Zdjęcie Julia Wieniawa / Artur Zawadzki / Reporter

Robert Kozyra nazwał Wieniawę pseudoaktorką. Wieniawa znów komentuje

Przypomnijmy, że krótko po ogłoszeniu informacji o tym, że Julia Wieniawa będzie jurorką "Mam talent" ostro na ten temat zareagował Robert Kozyra. Były juror stwierdził, że Wieniawa jest "pseudoaktorką" i nie wie, dlaczego TVN dał jej posadę w programie.



"Jestem zdumiony decyzją TVN, by lubianą i utalentowaną aktorkę Małgorzatę Foremniak zastąpić drętwą pseudoaktorką i udającą piosenkarkę, niezdolną Julią Wieniawą" - stwierdził.



"W jej próbach aktorskich i wokalnych nie ma żadnego progresu, a ma oceniać innych, utalentowanych ludzi, którzy w dobrej wierze przychodzą do największego talent show w Polsce, wierząc, że będzie ono ich przepustką do show-biznesu" - dodał.

Wieniawa na te słowa zareagowała w "Dzień Dobry TVN". "Dzisiaj wstałam z takim smutkiem, bo ktoś nieładnie powiedział i skomentował od góry do dołu moją osobę. Szczerze? To boli, to jest nadal we mnie żywe" - mówiła na wizji.



Kilka miesięcy po tych słowach, Wieniawa nadal ma żal do byłego jurora. Tym razem o całej sytuacji opowiedziała w podcaście Gabi Drzewieckiej i Agnieszki Woźniak-Starak.



"Wychodzi informacja na temat tego, że będę jurorem. 50 artykułów o tym, jaka będę beznadziejna, jak się do tego nie nadaję. Jakiś gościu, który kiedyś też był jurorem w 'Mam Talent' nieznający mnie, nigdy nie zamienił ze mną słowa, już opiniuje mój występ, mówiąc, że się nie nadaję, że jestem pseudoaktorką, pseudopiosenkarką" - stwierdziła.