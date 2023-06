Philip Bowen zarabia na życie jako project manager, jednak po pracy jest wziętym muzykiem, grającym na skrzypcach.

Na co dzień mieszka w Detroit, a inspiracją do rozpoczęcia gry na tym instrumencie była dla niego kuzyn jurora "Mam talent" Howiego Mandela - Itzak Perlman.

"To mój bohater. Błagałem więc moją mamę, żebym mógł dostać skrzypce, poszedłem na lekcje i gram od tamtego czasu" - wyjaśniał Bowen.

"Moja mama jest moim największym fanem. To co powiem może być nieco niezręczne, ale moja mama przyszła tutaj bardziej dla Simona niż dla mnie" - wypalił uczestnik, czym zawstydził też samego Simona Cowella.



"Moja mama uwielbia Simona od dłuższego czasu. Gdy czasem gram w domu, mówi do mnie: 'wiesz, komu by się to spodobało, Simonowi'" - opowiadał. "Mam trójkę dzieci i chce im pokazać, że nigdy nie jest za późno ścigać marzenia" - podsumował.

Zaskakujący cover System of a Down na skrzypcach. Jurorzy pod wrażeniem

Po wstępie Bowen w końcu zrobił to, po co przyszedł do "Mam talent", czyli zagrał na skrzypcach. Jego pełen energii występ zrobił wrażenie na całej sali. Uczestnik wykonał cover utworu "Chop Suey" System of a Down, a podczas show nie przeszkodziła mu nawet czapka, która zsunęła mu się z głowy.

"Nie spodziewałem się tego. Jesteś niezwykle utalentowany, masz charyzmę i energię, którą czuć. Sprawiłeś, że twoi rodzice są z ciebie dumni. To był wspaniały występ" - komentował Simon Cowell.

"Musiałbyś zobaczyć swoją mamę. Jest cała we łzach" - dodał Howie Mandel.

"Sama miałam łzy w oczach. Widzę, jak jest to dla ciebie ważne. Dlatego ten program jest wyjątkowy. Ludzie tacy jak ty mają swój moment i mogą w ten sposób odmienić swoje życie. To jest miejsce, w którym musiałeś się pojawić" - gratulowała uczestnikowi Sofia Vergara.

Ostatecznie po otrzymaniu czterech "TAK" Bowen przeszedł do kolejnego etapu. Jego występ na Youtube obejrzano natomiast 1,2 miliona razy.