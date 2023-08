Eseniia Mikheeva do "Mam talent" przyjechała z rodzicami i już od wejścia na scenie rozczuliła jurorów i publiczność. Przed jury wyznała, że jest tancerką.

"Dlaczego jesteś taka urocza?" - pytali jurorzy, nie spodziewając się tego, co zobaczą za chwilę. "Nie mam pojęcia" - odpowiedziała rozbrajająco szczerze 7-latka. Mikheeva przyznała, że ogląda program w telewizji, a jej ulubionym jurorem jest Simon Cowell.



7-letnia tancerka zaskakuje jurorów "Mam talent". Jej występ jest hitem sieci

Po chwili mała uczestniczka zaczęła tańczyć do utworu Bomba Estereo "Soy Yo" i sprawiła, że wszyscy przecierali oczy ze zdumienia. Dziewczynka pokazała bowiem spektakularną i skomplikowaną choreografię z saltem do tytułu na sam koniec . Publiczność oszalała na jej punkcie!

"Myślę, że już jesteś mini-mini gwiazdą! Cieszę się, że przyszłaś do 'Mam talent', bo to jest miejsce, w którym powinnaś być" - komentowała Sofia Vergara.

"Jesteś niesamowita. Uwielbiam twoje ruchy, ale to co najbardziej mi się podobało, to twój wyraz twarzy" - mówiła Heidi Klum.

Eseniia jednogłośnie przeszła do kolejnego etapu, a jej występ obejrzano na Youtube w ciągu miesiąca prawie 6 milionów razy.