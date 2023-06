Roland Abante do "Mam talent" przyjechał z Filipin. Śpiewa zazwyczaj w barach karaoke. Na co dzień jest rybakiem oraz dorabia jako kurier. W przeszłości miał okazję występować w programie Ellen DeGeneres.

Abante sam nazywa się lokalną wersją Michaela Boltona. Zapytany przez jurorów, dlaczego próbuje sił w "Mam talent", mężczyzna mocno się wzruszył i z trudem stwierdził, że bycie na tej scenie było jego wielkim marzeniem.

Uczestnik przed występem mocno się stresował. W pewnym momencie musiał zrobić krótką przerwę, łapał się też za klatkę piersiową. Uspokoić postanowiła go Heidi Klum, która podbiegła do mężczyzny i go uściskała.



Sensacyjny występ w "Mam talent". Rybak podbił serca widzów

Abante na scenie wykonał znany numer śpiewany przez Michaela Boltona - "When a Man Loves a Woman" - i zaskoczył jurorów swoim głosem. Zdziwienia nie krył za kulisami prowadzący Terry Crews, który nie wierzył w to, jak potężnym wokalem dysponuje niepozorny mężczyzna.

Występ wokalisty zakończył się owacjami na stojąco, a sam uczestnik nie mógł ukryć łez wzruszenia.

"Myślę, że nie mogłeś zaśpiewać lepiej. Byłeś niesamowity. Możesz być z siebie dumny - komentowała Heidi Klum. "Będziesz musiał przestać być rybakiem. Bo śpiewanie jest tym, czym powinieneś się zająć" - dodała Sofia Vergara.

"Byłeś tak zdenerwowany, że myślałem, że ci się nie uda. A potem stało się to. I przez to uwielbiam to przesłuchanie jeszcze mocniej" - stwierdził Simon Cowell.

Jurorzy jednogłośnie przepuścili Abante do kolejnego etapu. W ciągu niecałej doby jego występ obejrzano ponad 2,3 miliona razy na Youtube.

"Nie oceniaj książki po okładce. Roland Abante to duma Filipin", "Ta edycja zdominowana jest przez azjatyckich wokalistów. Są znakomici", "Głos jak anioł" - komentowali widzowie.