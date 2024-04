Za nami ostatni castingowy odcinek programu "Mam talent". W 15. sezonie show obok Agnieszki Chylińskiej występy uczestników oceniają Julia Wieniawa oraz Marcin Prokop (dotychczas prowadzący "Mam talent"). Rolę prowadzących przejęli natomiast Agnieszka Woźniak-Starak oraz Jan Pirowski z Radia Eska.

W siódmym i zarazem ostatnim odcinku castingowym tego sezonu "Mam talent" widzowie zobaczyli na samym początku wyjątkowy pokaz sztuk walki autorstwa grupy Kawashi Team.

Chylińska zaniemówiła po tym występie w "Mam talent". "Muszę ochłonąć"

Grupa, która przyjechała do "Mam talent" z Siedlec zaprezentowała spektakularny pokaz sztuk walki, który oczarował jurorów.

"Muszę ochłonąć, bo waszym występem jestem kompletnie rozwalona. Jesteście rewelacyjni" - mówiła Agnieszka Chylińska.



"Do końca byłyście w tej roli. Przez chwilę miałem taką wizję, że jesteście moim dziećmi i przyszłyście po podwyżkę kieszonkowego. Ja nie mam argumentów, żeby się nie zgodzić. To było cudowne, fantastyczne" - dodał Marcin Prokop. "To jest bardzo niebezpieczne, jak tak biegałyście z nożami, to byłam przerażona" - komentowała Julia Wieniawa.



Kim jest grupa Kawashi Team?

"Grupa Kawashi zajmuje się promocją oraz propagowaniem tzw. ekstremalnych sztuk walki, nowe sporty do których zaliczamy m.in. martial arts tricking" - czytamy na ich stronie.

"Kawashi to po japońsku unik. My robimy również układy z bronią, ale broni często nie da się kontrolować" - mówiła jedna z członkiń składu. "Broń nie jest już tak często używana jak w tradycyjnych sztukach walki, jednak dalej dałoby się jej użyć" - dodawał inny przedstawiciel grupy.