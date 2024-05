W 15. edycji "Mam talent" przyszedł czas półfinałów. Decydującą rolę w tym etapie programu mają widzowie, którzy swoimi głosami wybierają ulubione występy. Wykonawca, którzy otrzymuje najwięcej głosów od telewidzów przechodzi do finału.



Drugiego finalistę spośród kolejnej dwójki wybranej przez głosujących, wybierają jurorzy programu - Agnieszka Chylińska, Julia Wieniawa oraz Marcin Prokop. Wykonawca, który zajął trzecie miejsce walczy natomiast o dziką kartę, dającą również udział w finale.



Marcin Prokop nie miał pojęcia, co się dzieje. Chylińska nie była zadowolona w "Mam talent"

Trzeci półfinał do kolejny występ w programie Karoliny Majewskiej. Pełna energii skrzypaczka zaprezentowała swój kolejny spektakularny występ. Jednak nie wszystkim jurorom przypadł on do gustu.

"Bardzo się cieszę, że jutro będzie powtórka programu. Ja sobie to obejrzę w domu jeszcze raz tylko w zwolnionym tempie, bo to się działo zbyt szybko jak dla mnie. Hasałaś po tej scenie z gracją kocicy, która ugania się za laserowym wskaźnikiem. Nie byłem w stanie przyswoić tych wszystkich ruchów. To była prawdziwa eksplozja. Lśniłaś" - komentował Marcin Prokop.

Agnieszce Chylińskiej czegoś jednak na scenie zabrakło

"Ja miałam nadzieję, że pokażesz nam inną, bardziej subtelną stronę, ale widać, że cię nosi. No niestety znowu hasałaś. Taki masz styl, albo się to lubi albo nie. Gra na instrumencie wspaniała jak zwykle, no to kicaj dziewczyno. Ja cię nie powstrzymam" - mówiła jurorka.

"Wjechałaś jak Beyonce na scenę. To nie jest takie proste wisieć 10 metrów na nad sceną. Grasz genialnie, ale też kurczę myślałam, że pokażesz się w innej wersji, trochę mrocznej. Żeby było więcej tajemnicy. Ale taki jest twój styl i ja to szanuję" - dodała Wieniawa.

Kim jest Karolina Majewska?

"Karolina Majewska to wirtuozka skrzypiec z Jugowic, grająca na statkach w amerykańskich rejsowych, marząca o podpisaniu kontraktu z dużą wytwórnią i współpracy z największymi gwiazdami" - czytamy na stronie "Mam talent". Majewska wróciła do programu po pięciu latach. W 2018 roku, gdy w jury zasiadali jeszcze Agustin Egurrola i Małgorzata Foremniak, dotarła do półfinału talent show.

"Podobało mi się absolutnie wszystko. Znajduję cię jako dziewczynę bardzo zdolną, bardzo pracowitą. Jestem bardziej ciekawa, czy dałabyś radę tak kicać przez dwie godziny" - usłyszała od Chylińskiej już w nowej edycji programu.