Przypomnijmy, że 15. edycji programu "Mam talent" obok Agnieszki Chylińskiej występy uczestników oceniali Julia Wieniawa oraz Marcin Prokop (dotychczas prowadzący show). Rolę prowadzących przejęli natomiast Agnieszka Woźniak-Starak oraz Jan Pirowski z Radia Eska.

Reklama

W finale do walki o główną nagrodę stanęli: Teo Tomczuk, Alicja Andrukajtis i jej pies Muza, Tymoteusz Sobczyk, Bartek Wasilewski, Nina Stec, Michał Skubida, Olivia Hausner, Filip Drogos, Teddy's Army oraz Oliwia Miś.

"Mam talent": Kto wygrał program?

Do finałowej trójki przeszli: Bartek Wasilewski, Alicja Andrukajtis i Muza oraz Filip Drogos. Najniższe miejsce na podium przypadło dla Alicji, która przygotowała pokaz tresury psa. Z kolei drugi był Filip Drogos z pokazem pole dance, a jurorzy aż wstali ze swoich krzeseł. Zwycięzcą programu i zdobywcą głównej nagrody w wysokości 300 tys. zł został 15-letni raper Bartek Wasilewski!

Werdykt publiczności nie przypadł do gustu wielu widzom, którzy dali upust w komentarzach na oficjalnych profilu programu w mediach społecznościowych.

"W czym tu talent? Śpiewa o matce, miłości i życiu. Super, ale jaki talent?", "Było dużo lepszych występów", "Chłopak gra na emocjach ... Gdyby śpiewał o czym innym to by nie wygrał", "To że on wygrał, to jakiś żart", "Kolejny raz kiedy to ckliwa historia i porcja wzruszeń została doceniona zamiast ciężkiej pracy, wyrzeczeń i poświęcenia na rzecz szlifowania swojego talentu" - czytamy.



Kim jest Bartek Wasilewski?

To on podczas castingu urzekł Agnieszkę Chylińską, która wcisnęła Złoty Przycisk dający mu od razu awans do półfinałów. Uczeń pierwszej klasy o profilu kierowca-mechanik szkoły zawodowej swoją przygodę z muzyką rozpoczął mając 7 lat, wtedy zaczął pisać pierwsze teksty i podkładać do nich bity. Kiedy miał 9 lat, zwrócili na niego uwagę starsi koledzy i zaprosili na nagranie piosenki do studia w Płocku.

Jako nastolatek poszedł z mamą na jeden z płockich eventów plenerowych, tam po raz pierwszy rapował dla publiczności. W 2022 r. został zaproszony - jako najmłodszy raper w Polsce - do supportowania Pezeta i Palucha na koncercie w płockim klubie Kino.



"Bartek Wasilewski to nie tylko utalentowany artysta, ale także chłopak z pasją i determinacją. Jego przygoda z muzyką rozpoczęła się już w bardzo młodym wieku, a każdy krok na swojej muzycznej drodze okazał się dla niego ważnym kamieniem milowym" - czytamy na stronie TVN-u.