"Mam talent": Ten występ rzucił jurorów na kolana. Polska pokochała go od razu

Faktycznie, tak rozśpiewanej edycji "Mam talent" wcześniej i później nie było. W gronie 10 najlepszych finalistów aż ośmiu uczestników związanych było z muzyką i to akurat oni zajęli wszystkie czołowe miejsca (taneczna grupa UDS zajęła 9. pozycję, a duet tancerzy sportowych Anna Miadzialec i Jacek Tarczyło znalazł się na 10. miejscu).

Jeszcze przed startem nowej edycji w mediach społecznościowych programu przypominano występy, które zapisały się w historii. Jednym z nich był castingowy odcinek z trzeciej serii z 2010 r. W jury zasiadali wówczas Agnieszka Chylińska, Kuba Wojewódzki i Małgorzata Foremniak.

"Mam talent": Kamil Bednarek wpuścił słońce na scenę

W show TVN-u 19-letni Kamil Bednarek przerobił utwór "I" Kurta Nilsena na reggae'ową nutę.

"Miałeś w tym głosie wszystko: słońce, męskość... dla mnie rewelacja. Nie słucham takiej muzy, ale od dzisiaj zacznę" - ekscytowała się Agnieszka Chylińska.

Z kolei Małgorzata Foremniak zawzięcie odradzała Kamilowi pójście do szkoły oficerskiej. Wokalista usłyszał od jurorów trzy razy "tak". Później awansował do finału, gdzie decyzją telewidzów wygrała Magda Welc, a Kamil zajął drugie miejsce. To jednak na jego punkcie zwariowała cała Polska. debiutancki album "Szanuj" jego grupy Star Guard Muffin ( sprawdź! ) podbił listy sprzedaży - rozeszło się ponad 70 tys. egzemplarzy, co wtedy dało status podwójnej platyny.

Nagrany już pod szyldem Bednarek płyta "Jestem..." (2012) okazała się jeszcze większym sukcesem. Sprzedano ponad 150 tys. sztuk, a album uzyskał status Diamentowej Płyty.



Od tej pory wokalista jest stale obecny na scenie. Jesienią 2019 r. Kamil Bednarek przypomniał się widzom TVP jako jeden z trenerów "The Voice of Poland" . Przygoda wokalisty z muzycznym show Dwójki zakończyła się po jednym sezonie.

Ostatnim albumem wokalisty jest "Bednarek inaczej" (2021). Później wypuścił jeszcze piosenki "Z życia najwięcej", "Ambasadorzy rozrywki" i "Czuć się kochanym".