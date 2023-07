Duo Desire do "Mam talent" przyjechali z Las Vegas, gdzie od wielu lat występują ze swoimi pokazami taneczno-akrobatycznymi.

Specjalnie na występ w programie przygotowali nowy "podniebny" pokaz, do którego wykorzystali liny.

Jurorzy w szoku w trakcie występu Desire Duo

Para wystąpiła do utworu "I Will Always Love You Ghost" Lorelei Marcell i zaprezentowała w spektakularny sposób swoje umiejętności.



Ich akrobacje na linie zaskoczyły jurorów, którzy nie dowierzali w to, co widzą.

"To było perfekcyjne. Było seksownie, idealnie. Nie mogę doczekać się, aż zobaczę was w kolejnym etapie" - komentowała Sofia Vergara.

"Jak na kogoś, kto widział takich występów mnóstwo i jest bardzo zblazowany, muszę przyznać, że był to jeden z najbardziej imponujących pokazów, jakie zobaczyłem w ostatnim czasie" - dodał Howie Mandel.

"Moje ręce są mokre. Dosłownie lataliście tak szybko, że były momenty, że nie widzieliśmy was na scenie. To robiło wrażenie" - stwierdziła Heidi Klum.

Simon Cowell dopytywał uczestników, czy ten pokaz, który stworzyli był przeznaczony dla nich. Uczestniczka przyznała, że to, co zobaczyli widzowie i jurorzy, nie było wcześniej nigdzie prezentowane. "Chcieliśmy was troszkę przestraszyć" - dodała.

"Pokazaliście nam podczas tego występu, wszystko co potraficie. I się opłaciło" - podsumował Cowell, dając przy okazji parze swoje "TAK".



Ostatecznie duet przeszedł jednogłośnie do kolejnego etapu. Część komentujących na Youtube widzów stwierdziła, że para zasługiwała nawet na Złoty Przycisk.