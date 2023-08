10-letni Lambros Garcia pochodzi z Nowego Jorku i tańczy od niemal od zawsze. W 2018 roku zapisał się na zajęcia z tańca hip hop, a niedługo potem dołączył do MOSSA Dance Academy w Nowym Jorku.

W 2021 roku podczas American Dance Awards został uznany za najlepszego młodego tancerza roku. Na scenie "Mam talent" Garcia pojawił się ubrany w zieloną, błyszczącą kurtkę i szybko zaskarbił sobie sympatię jurorów.

"Mama zapisała mnie na lekcje karate. W sali obok odbywały się lekcje tańca. Gdy usłyszałem muzykę i zacząłem tańczyć, co zirytowało mojego mistrza. Mama zobaczyła we mnie pasję i zapisała mnie na lekcje tańca" - opowiadał. Zapytany, co zrobi z milionem dolarów, który można wygrać, 10-latek odpowiedział, że chętnie kupiłby sobie psa.



Reklama

10-latek przejmuje scenę w "Mam talent". Tego się po nim nie spodziewali!

Lambros zatańczył do piosenki Billy'ego Portera "Love Yourself" i całkowicie zaskoczył jurorów swoimi ogromnymi umiejętnościami. Chłopak podczas swojego występu wykonywał skomplikowane figury. Nie zabrakło szpagatu oraz gwiazdy.

10-latek został doceniony owacjami na stojąco, a emocje były tak wielkie, że zaczął płakać. Jurorzy szybko zapytali, o co chodzi. Lambros podzielił się smutną historią.

"Jestem prześladowany w szkole i wiele znaczył dla mnie ten występ" - mówił. "Postawiłeś na nogi całą salę. Nie stoją tutaj na darmo" - komentowała Heidi Klum.

"Tańczysz z ogromną radością. Pokazałeś siłę, pokazałeś precyzję. Musisz być znakomity. Pokazałeś im wszystkim, że się znają" - dodał Howie Mandel.

"Masz naturalną sceniczną prezencję. Teraz wrócisz do szkoły z wysoko podniesioną głową i powiesz, że byłeś na tyle odważny, aby tu wystąpić. A jeśli znów będziesz zaczepiany, to przyjdziemy tam wszyscy z Terrym [Crewsem] i im wytłumaczymy, że się mylą" - doradzał uczestnikowi Simon Cowell.

Garcia przeszedł jednogłośnie do kolejnego etapu. Jego występ obejrzano prawie milion razy!