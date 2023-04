Mandy Harvey straciła słuch w wieku 18 lat z powodu choroby tkanki łącznej, jednak jej wielkim marzeniem było śpiewanie. W pewnym momencie dziewczyna zdecydowała się nie porzucać swojej największej pasji, a dzięki pamięci mięśniowej oraz tunerom wizualnym, wokalistka jest w stanie śpiewać w odpowiednim tonie.

"Nie poddałam się i starałam się znaleźć sposób na powrót" - mówiła. "Byłam przerażona, ale miałam odwagę marzyć" - wyjaśniała.

Harvey wystąpiła w 12. sezonie amerykańskiego "Mam talent" . Wokalistka podczas castingu otrzymała Złoty Przycisk od Simona Cowella, który wielokrotnie wspierał ją podczas kariery. Występ uczestniczki obejrzano kilkanaście milionów razy, a jej wykonanie udostępniła w sieci Lady Gaga.

Reklama

Ostatecznie Harvey zakończyła swoją przygodę w finale programu, jednak wtedy też zrobiła piorunujące wrażenie na jurorach, wykonując własny utwór "The Time" na ukulele.



Głucha uczestniczka wraca do "Mam talent". Po słowach Simona Cowella zapanowała cisza

Harvey po ponad 5 latach, podczas których urodziła dziecko oraz wydała dwie płyty, wróciła do "Mam talent", tym razem było to "AGT:All-Stars". Simon Cowell przyznał, że Mandy jest dla niego uczestniczką, która powinna dostać drugą szansę.

"Wszyscy chcą wygrać, ale czuję, że w tamtym czasie nie byłam gotowa, a teraz jestem. Mogę walczyć" - komentowała.

Chwilę później wykonała utwór "Something I Can Feel", zachwycając publiczność oraz jurorów, którzy nagrodzili ją owacjami na stojąco. Wypowiedzi jury na bieżąco przekładał tłumacz migowy.

"Myślę, że cię naprawdę lubią, ale czemu mieliby tego nie robić. Masz anielski głos, który jest piękny i słodki. Czuję się szczęśliwa. Bije od ciebie pozytywny przekaz" - komentowała Heidi Klum.

"To, co robisz, jest tak motywujące, tak piękne i chciałbym, żebyś kiedyś usłyszała, jak pięknie brzmisz" - dodał Howie Mandel.

"Mówiłem to już wcześniej, że mam nadzieje, że wrócisz tutaj ze świetną piosenką. I myślę, że ta piosenka, którą wykonałaś nie była dobra... ona była znakomita. Myślę, że wypadłaś lepiej niż podczas pierwszego przesłuchania. To, co robisz i jak to robisz, jest po prostu niewiarygodne" - komentował Cowell, który przez chwilę sprawił, że publiczność wstrzymała oddech, bo była przekonana, że juror zmiażdży jej wykonanie.