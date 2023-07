Phil Wright to choreograf, który w 2017 roku sformował grupę taneczną o nazwie Parent Jam. Znalazły się w niej dzieci w różnym wieku oraz ich rodzice. W 2020 roku Wright wyprodukował taneczny program dla Disneya pt. "Fan Jam".

W 2023 roku formacja zaprezentowała się przed jurorami "Mam talent". "Zaczęliśmy jako mała grupa tańcząca hip hop w Los Angeles. To połączenie rodziców i dzieci, którzy tańczą ze sobą" - komentował Wright.

Howie Mandel nie wytrzymał. "Muszę coś powiedzieć"

Zanim tancerze przeszli do swojego występu głos zabrał Howie Mandel. Juror wskazał na jedną z kobiet, które stały z tyłu i przyznał, że ją zna.

"Rozpoznaję blondynkę na końcu. Prowadziłem program, który nazywał się 'Deal or No Deal' (polski odpowiednik to 'Grasz czy nie grasz' - przyp. red.) i ta kobieta, która tam stoi, wygrała 250 tys. dolarów. A teraz jest tu, w NBC i chce tym razem wygrać milion dolarów" - krzyczał rozemocjonowany Mandel.

Wspomniana kobieta to Kristine LeMieux, a w programie, w którym aby wygrać, trzeba było obstawiać dobre walizki, wzięła udział w 2008 roku. Uczestniczka w tamtym czasie powiedziała Mandelowi, że nadal się uczy, a wygrane pieniądze przeznaczy na pierścionek zaręczynowy.



Zdjęcie Howie Mandel w programie "Deal or No Deal" / CNBC / Getty Images

Tańczący rodzice zachwycają wszystkich jurorów z wyjątkiem jednego

Po chwili dla Howiego Simon Cowell zapytał Wrighta, dlaczego grupa zgłosiła się do show. "Myślę, że jest to platforma, aby pokazać ludziom, że bez względu na to, czym się zajmujesz, zawsze jest czas dla rodziny" - komentował.

Taneczny pokaz do piosenki "Sax" Fleaur East zachwycił zgromadzoną publiczność oraz troje jurorów. Rozczarowany był natomiast Howie Mandel.

"Było zabawnie, było fajnie. Było rodzinnie. Ale nie uważam, że wasz pokaz zasługuje na to, abyście wygrali milion dolarów" - komentował prowadzący, czym na raził się na buczenie widowni, a nawet Simona Cowella.

"Uważam, że poszło wam genialnie. To jeden z tych występów, po których czujesz się wspaniale. O to właśnie tutaj chodzi" - dodał i dał swoje TAK grupie.

Za przejściem do kolejnego etapu głosowały też Heidi Klum i Sofia Vergara. Dzięki temu zespół awansował dalej.