13-letnia Malakai Bayoh pochodzi z Londynu, a jak sam przyznał, w wieku 7 lat zaczął marzyć o karierze wokalnej.

"Dołączyłem wtedy do chóru i zacząłem śpiewać" - wyjaśniał Simonowi Cowellowi. "Obiecuję już, że nie będzie więcej pytań, powodzenia" - stwierdził juror "Mam talent" .

Po chwili chłopiec zaczął śpiewać utwór Andrew Lloyd Webbera "Pie Jesu" i oczarował wszystkich na sali. W uczestnika z niedowierzaniem wpatrywał się wspomniany Cowell, natomiast część ludzi na widowni ocierała łzy. Wzruszenia nie krył też juror Bruno Tonioli.

Kiedy 13-latek zakończył występ, otrzymał wyjątkowo długie owacje na stojąco.

"Śpiewasz jak anioł". Nagranie z "Mam talent" stało się hitem sieci!

"Malakai, jeżeli miałbym użyć jednego słowa, które najlepiej określa twój występ to jest to złote" - mówił Cowell i natychmiast wcisnął Złoty Przycisk.

"Jak niesamowite to było. To było naprawdę, ale to naprawdę dobre. Masz jeden z najlepszych głosów, jaki kiedykolwiek słyszałem. Niesamowite" - komentował Cowell, a tymczasem Bruno Tonioli przy stole jurorskim ocierał łzy.

"Wpadłam w trans" - dodała Alesha Dixon. "Czułem się jak w niebie" - dodał Simon. "Popłakałem się, dotknęło mnie to mocno, ale to wszystko jest zrozumiałe. Śpiewasz bowiem jak anioł" - podsumował Tonioli.

Nagranie z uczestnikiem stało się hitem sieci. W ciągu 10 dni obejrzano je 5,5 miliona razy. Przypomniano również, że chłopak miał już na swoim koncie znakomite występy.

W 2022 roku do duetu zaprosił go słynny walijski piosenkarz Aled Jones. Ich wspólny występ świąteczny obejrzano 1,4 miliona razy. Malakai miał też okazję występować w Royal Albert Hall.

Wideo