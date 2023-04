Peter Rosalita to 10-latek pochodzący z Abu-Dabi i mający filipińskie korzenie. Młody wokalista pojawił się w 16. edycji " Mam talent" , a przed jurorami wykonał utwór "All By Myself" Erika Carmena, znany najlepiej w interpretacji Celine Dion z 1996 roku.

Chłopiec zaskoczył swoim głosem i otrzymał owacje na stojąco od jurorów oraz publiczności.

"Czy ty słyszałeś swój głos?! Denerwowaliśmy twoim występem. Uwielbiamy cię" - mówiła Sofia Vergara. "Jesteś niesamowity i uroczy. Nawet gdy do nas teraz mówisz. Przewiduję, że zajdziesz w tym programie bardzo daleko" - komentował Howie Mandel.

"Jesteś wyjątkowy, jak reagują twoi sąsiedzi na twoje próby?" - pytała Heidi Klum, a młody uczestnik odpowiadał, że są zaskoczeni jego głosem. "To był niewiarygodny występ. Miałem ciarki na całym ciele. Masz niesamowity głos i wspaniałą osobowość. Wszyscy się w tobie zakochają po tym występie" - podsumował Simon Cowell.

Rosalita dotarł ostatecznie do półfinału programu, przegrywając w głosowaniu widzów z Dustinem Tavellą. Jego występy biły rekordy popularności na Youtube. Ten z castingu obejrzano ponad 11 milionów razy.



Wideo 10-Year-Old Peter Rosalita SHOCKS The Judges With "All By Myself" - America's Got Talent 2021

Peter Rosalita wrócił do "Mam talent". Znów zachwycił!

11-letni już Peter Rosalita wrócił do "Mam talent" w wersji "All Stars" w 2023 roku. Przed jurorami zaprezentował piosenkę "Go The Distance" Michaela Boltona z animacji "Herkules".

Jurorzy nagrodzili go owacją na stojąco. "Rozbiłeś bank" - stwierdziła Heidi Klum. Rosalita następnie podszedł pod stolik jurorów i pokazał im zdjęcie swojego psa.

Następnie przyznał, że dużo bardziej stresował się teraz, gdyż jak wyznał, śpiewał z bolącym gardłem. Na taką informację dość nerwowo zareagował Howie Mandel, który cierpi na germofobię (strach przed zarazkami). Juror wstał od stołu, a następnie kazał odejść uczestnikowi na swoje miejsce.

"Jesteś gwiazdą, przyszedłeś tu, aby walczyć i to mi się w tobie podoba" - komentowała Klum.

"Zaśpiewałeś znakomicie, nie mieliśmy pojęcia o twoich problemach. To było wyjątkowe, a jeszcze biorąc pod uwagę twój wiek... dobra robota młody człowieku" - dodał Mandel. "Twój głos jest coraz lepszy" - podsumował Simon Cowell. Występ Rosality z "AGT: All Stars" obejrzano ponad 3 miliony razy.