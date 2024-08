Tegoroczny Top of the Top Sopot Festival odbędzie się w dniach 19-22 sierpnia w Operze Leśnej w Sopocie. Całość wydarzenia pokaże TVN.

Drugiego dnia odbędzie się konkurs o statuetkę Bursztynowego Słowika. O nagrodę zawalczą Marta Bijan, Teo Tomczuk, Arek Kłusowski, Oskar Cyms, Carol Markovsky, Paula Biskup oraz Zalia.

Teo Tomczuk zachwycił Julię Wieniawę w "Mam talent". "Trzeba myśleć o swojej głowie"

W Sopocie Teo Tomczuk zaprezentuje utwór "Ghost" ( sprawdź! ), który powstał z myślą o Bursztynowych Słowikach, po czym został nominowany do tej nagrody.

Reklama

"'Ghost' to wyjątkowe połączenie rockowej energii i głębokiego przekazu. Dynamiczne brzmienie puzonu, mocny riff gitarowy i pulsujący bas tworzą tło dla poruszającej opowieści o zmaganiach z wewnętrznymi problemami i lękami. Piosenka eksploruje uczucia wyobcowania i zagubienia, jednocześnie zachęcając do radzenia sobie z trudnymi doświadczeniami i poszukiwania wewnętrznego spokoju" - czytamy w opisie.

Wideo Teo - Ghost (Official Music Video)

"Mężczyźni często nie chcą gadać o uczuciach. A emocje trzeba pokazywać i trzeba myśleć o swojej głowie. Tak jak gitara, która ma struny, które trzeba nastroić. Tak w głowie też są te struny, które trzeba nastroić" - opowiada nastolatek w rozmowie z RMF FM.

Teo Tomczuk jest nie tylko współtwórcą piosenki "Ghost", ale również reżyserem i współautorem scenariusza teledysku. W klipie towarzyszy mu Kristoffer S. Aalberg.

"Mam talent": Kim jest Teo Tomczuk?

Szeroka publiczność poznała go wiosną tego roku w 15. edycji "Mam talent" . W odcinku castingowym wokalista sięgnął po przebój "Way Down We Go" KALEO, budząc zachwyty wśród jurorów. "Chyba się zakochałam" - mówiła Julia Wieniawa. "Jesteś artystą gotowym na sukcesy!" - dodawała już w półfinale Agnieszka Chylińska. Ostatecznie 17-letni wówczas Teo Tomczuk dotarł do finału.

Wokalista urodził się w Norwegii, jego rodzice i starsza siostra emigrowali tam w 2004 r. z rodzinnego Lubiechowa. Gdy miał 11 lat, wystąpił pierwszy raz przed publicznością podczas lokalnego konkursu talentów. Było to najbardziej stresujące doświadczenie w jego życiu. Po występie dostał owacje na stojąco, wtedy zrozumiał, że właśnie to chce robić w życiu. Jest laureatem nagrody przyznawanej przez największą rozgłośnię radiową w Norwegii-Luttpris 2022 w kategorii odkrycie roku.

Popularność przyniosła mu też rola w serialu młodzieżowym "Rykter" (premiera trzeciego sezonu zaplanowana jest na 19 sierpnia).