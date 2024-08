Jako 13-latek wygrał "Mam talent". Teraz koncertuje z gwiazdami

Jednym z muzycznych gości Renaty Przemyk podczas Top of the Top Sopot Festival był nastoletni akordeonista Miłosz Bachonko. "Napisać, że było wzruszająco, to jak mawiał klasyk, nic nie napisać" - cieszy się wokalistka, która mocno wychwala młodego laureata 14. edycji "Mam talent".

Miłosz Bachonko, Natalia Przybysz i Renata Przemyk w Sopocie /AKPA