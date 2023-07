Trent Toney to 30-letni strażak, który pochodzi z okolic Portland. W "Mam talent" najpierw zdradził, czym się zajmuje, a chwilę później podzielił się bardzo prywatną historią.

"W przeszłości byłem żonaty" - wyznał na scenie uczestnik, a na sali natychmiast zapadła cisza. Spytany o to, co zrobił, że nie jest już ze swoją żoną, przyznał, popełnił sporo błędów.

"Byliśmy bardzo niedojrzali, każde z nas popełniało błędy, ale myślę, że małżeństwo z nią nie było jednym z nich" - stwierdził mężczyzna. "Wciąż ją kocham i dziś zaśpiewam przed wami piosenkę o niej" - dodał.

Heidi Klum dzwoni do byłej żony uczestnika "Mam talent". Co jej powiedziała?

Po wysłuchaniu historii uczestnika, Heidi Klum przyznała, że chciałabym zadzwonić do jego ex. "Wie, że tu jestem i kibicuje mi w domu" - komentował. Wtedy modelka i jurorka wstała, aby zadzwonić do jego byłej.

Mężczyzna wrócił z telefonem, a Howie Mandel zdradził, że nie wie, czy dobrym pomysłem jest, aby do powrotu zachęcała ją Heidi Klum. "Czy to zachęci ją do powrotu do ciebie?" - pytał.

"Cześć, stoję tu obok tego przystojnego strażaka. Patrzę na niego i myślę sobie, jak mogłaś to odrzucić. On cię naprawdę kocha" - mówiła jurorka, a po chwili zabrała telefon, aby był partnerka Trenta mogła zobaczyć jego występ przez telefon z pozycji jurora.



Zdjęcie Heidi Klum i Trent Toney w "Mam talent" / Trae Patton/NBC / Getty Images

Znakomity występ strażaka w "Mam talent" i historia z happy endem

Toney wykonał autorski utwór "Always And Lately" i zachwycił zgromadzoną w hali publiczność. Również jurorzy byli pod ogromnym wrażeniem jego talentu i samej piosenki. Wzruszyła się też była żona uczestnika.

"Cała sala wstała dla twojego strażaka. Wypadł znakomicie. Jesteś przystojny, kochany, masz wspaniały uśmiech i piękny głos" - komentowała Klum, cały czas trzymając telefon w ręce.

"To było perfekcyjne" - komentowała Sofia Vergara. "To było naprawdę odważne. Powiedzieć to wszystko na scenie, ja bym nie dał rady" - dodał Simon Cowell.

"To wiele dla ciebie znaczy i to było widać. A to, jak reagowała twoja była partnerka, było piękne" - stwierdził Howie Mandel.

Jurorzy jednogłośnie zaprosili uczestnika do kolejnego etapu. Heidi Klum, gdy oddawała telefon wokaliście, przyznała, że ma nadzieje, że Trent znów będzie szczęśliwy. "Jeśli będziesz miał córeczkę, lepiej nazwij ją Heidi" - mówiła. Na koniec przekazano informację, że Trent i jego partnera Faith wrócili do siebie.