"Over The Rainbow" to ballada z 1939 roku autorstwa Harolda Arlena i Yipa Harburga, którą w musicalu "Czarnoksiężnik z Oz" wykonała po raz pierwszy Judy Garland.

Od tamtego czasu piosenka doczekała się kilkudziesięciu różnych wykonań. W mistrzowskiej edycji "Mam talent" z nieśmiertelnym przebojem zmierzyła się Loren Allred i szybko okazało się, że trafiła w serca widowni oraz jurorów.



"To była klasa mistrzowska. Tak właśnie się to robi" - podsumował krótko Simon Cowell. "Myślę, że mogę mówić w imieniu wszystkich, ale wszyscy mieliśmy tutaj ciarki. Brzmiałaś przepięknie" - dodała Heidi Klum.

Reklama

"Masz zabójczy głos. Mogłabyś śpiewać cokolwiek" - komentowała Mel B, która nie do końca była przekonana co do wyboru utworu. "Podobało mi się, Ameryce się spodoba, jesteś niesamowita" - zakończył Howie Mandel.

Występ Loren Allred ostatecznie zobaczyło ponad 1,3 miliona widzów.

Wideo Loren Allred SHINES with "Over The Rainbow" | Semi-Finals | AGT: Fantasy League 2024

Kim jest Loren Allred?

Loren Allred urodziła się w Pittsburgu. Jest wokalistką, autorką tekstów, kompozytorką oraz aktorką. Jej marzeniem od zawsze były występy na Broadwayu.



Jej kariera zaczęła się jednak nieco inaczej, bo od przygody w amerykańskim "The Voice". W trzecim sezonie trafiła do drużyny Adama Levine'a, gdzie dotarła do odcinków na żywo. Jednak to nie talent show okazał się momentem przełomowym w jej karierze.



W 2017 roku Allred otrzymała propozycję wykonania piosenki do filmu "Król rozrywki". Wokalistka wykonała na potrzeby produkcji utwór "Never Enough" i to jej głos widzieli widzowie, gdy na ekranie śpiewała Rebecca Ferguson. Utwór okazał się ogromnym przebojem. Na Youtube przebił ponad 300 milionów wyświetleń, natomiast na Spotify odtworzono go ponad pół miliarda razy.



Jednak znakomite wykonanie nie przyniosło jej jednak tak wielkiej sławy, jak można było się spodziewać.



Aby zyskać odpowiedni rozgłos Loren pojawiła się w brytyjskiej edycji "Mam talent" w 2022 roku. Uczestniczka stanęła przed jurorami i przyznała się, że to ona śpiewa wielki przebój. Simon Cowell złapał się za głowę.



"Być może słyszeliście mój głos, ale nie znacie mojej twarzy. Śpiewałam 'Never Enough' w 'Królu rozrywki'" - wyznała. "O mój Boże. Zaśpiewałaś największą piosenkę w historii i ujawniłaś, że to wcale nie aktorka, więc dlaczego nie zrobiłaś kariery potem" - komentował Simon Cowell.



W brytyjskiej wersji programu Loren dotarła do finału. W 2024 roku ponownie próbowała szczęścia w "Mam talent". Tym razem w gwiazdorskiej edycji programu. Przygodę z show zakończyła na półfinale.