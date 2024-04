Po przerwie powrócił program "Mam talent". W 15. sezonie show obok Agnieszki Chylińskiej występy oceniają Julia Wieniawa oraz Marcin Prokop (dotychczas prowadzący "Mam talent"). Rolę prowadzących przejęli natomiast Agnieszka Woźniak-Starak oraz Jan Pirowski z Radia Eska.

Reklama

W piątym odcinku uczestniczką , która wprowadziła widzów w bajkowy nastrój była Ayo.



Tomek Kowalski zachwycił w "Mam talent". "Mam nadzieję, że wszyscy cię pokochają"

"Nie jest to typowe hobby, więc myślę że jestem w pewien sposób ewenementem" - mówiła przed swoim występem cosplayerka i wokalistka Ayo, czyli Anna Stanik. "Przyszłam dziś w stroju z anime 'Bell. Smok i piegowata księżniczka'. Zarówno wyglądam jak ona i będę śpiewać jej piosenkę z filmu w swoim tłumaczeniu na polski" - mówiła przed trenerami.



Gdy Ayo zaczęła śpiewać, Agnieszka Chylińska była wyraźnie zaskoczona tym, co usłyszała i tym, jak artystka operuje swoim głosem. "Jest to jeden z bardziej alternatywnych występów w naszym programie. Jest o awangarda. To było takie bardzo bizarre. Tu niby taki dziewczęcy głos. Nie wiem, ratunku, Julia" - komentowała jurorka.



"Masz naprawdę mocny głos. Jesteś jak z broadwayowskiego musicalu i myślę, że gdybyś się postarała, mogłabyś tam spokojnie trafić" - stwierdziła Julia Wieniawa. "Frazowanie, które uprawiałaś, było szalenie trudne, więc jestem zaintrygowany" - dodał Marcin Prokop.



"Jesteś kosmiczną Majką Jeżowską z Korei" - podsumowała Chylińska, a Ayo jednogłośnie przeszła do kolejnego etapu.



Kim jest Anna "Ayo" Stanik?

Anna Stanik, używająca pseudonimu Ayo to "nauczycielka języka koreańskiego z Poznania, pasjonatka śpiewu i cosplay'u, łącząca obie pasje w wyjątkowe występy" - napisano na stronie programu. Wokalistka już po programie wrzuciła wykonywany przez nią utwór na Instagrama.



"Wrzucam mój wykon 'Gales od song' z anime "Belle", którą wykonałam w "Mam talent" w odcinku piątym. Wiadomo, nie mogę opublikować oryginalnego występu z TV, ale za to wrzucam wykonanie w całości na żywo, które musiałam wysłać przed nagrywkami" - napisała.