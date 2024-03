Emma Jones zmarła w połowie lutego 2024 roku, co potwierdziła lokalna angielska gazeta "News & Star. The Cumberland News".

Informacja o śmierci artystki pojawiła się w jej mediach społecznościowych 14 lutego. 32-letnia uczestniczka "Mam talent" miała walczyć z rakiem jajnika, który dał przerzuty na inne organy.

Dziennikarzom udało się skontaktować z jej byłym partnerem i przyjacielem, Johnem Hastingiem. Ten przyznał, że śmierć śpiewaczki mocno go zszokowała.



"Była kochaną osobą, wszyscy lubili spędzać z nią czas" - mówił. "Wielka szkoda, że już nigdy jej nie spotkamy, ale wciąż mamy jej występy, które możemy cenić i możemy ją wspominać" - mówił.

Kim była Emma Jones? Zachwyciła Simona Cowella i miliony widzów

Pochodząc z miejscowości Wigton w hrabstwie Cumbria, Emma Jones, dała się poznać milionom widzów w Wielkiej Brytanii po swoim występie w "Mam talent" w 2015 roku, kiedy to pojawiła się w dziewiątym sezonie show.

Nieśmiała dziewczyna wykonała utwór "Ave Maria" i wprawiła wszystkich jurorów w osłupienie.

"Powinnaś być pewna siebie Emma" - komentował David Walliams, a Amanda Holden dodała, że "tylko kilka osób potrafi śpiewać w ten sposób". "To jeden z najpiękniejszych występów w historii tego programu" - dodała. Zachwytów nie krył też Simon Cowell. "Lubię cię, nie, powiem więcej, uwielbiam cię" - podsumował juror.

Media szybko okrzyknęły Emmę Jones "nową Susan Boyle". Jej występ na Youtube obejrzano prawie 5 milionów razy.

Swoją przygodę z programem uczestniczka zakończyła na półfinale, gdzie zaśpiewała utwór "Pie Jesus" i zebrała kolejną serię komplementów. "To było fantastyczne" - stwierdził Cowell.

"Uwielbiam to, w jaki sposób wychodzisz ze swojej skorupy" - komentowała Alesha Dixon.

Mimo popularności po programie, Jones nie rozpoczęła kariery muzycznej.



