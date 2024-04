Po przerwie powrócił program "Mam talent". W 15. sezonie show obok Agnieszki Chylińskiej występy oceniają Julia Wieniawa oraz Marcin Prokop (dotychczas prowadzący "Mam talent"). Rolę prowadzących przejęli natomiast Agnieszka Woźniak-Starak oraz Jan Pirowski z Radia Eska.

Niezwykły popis umiejetności skrzypaczki w "Mam talent". Prokop miał wątpliwości

"Mam na imię i Karolina i przyjechałam tutaj, bo macie świetną scenę, którą pamiętam, bo byłam tutaj pięć lat temu" - mówiła. Uczestniczka opowiedziała o swoich podróżach po całym świecie na statkach rejsowych. "Marzy mi się bycie polską Lindsey Stirling" - mówiła.



"Najbardziej urzeka mnie radość, która z ciebie bije podczas występu. Widać było, że kochasz to, co robisz, widać, że bawisz się tym, grasz całą sobą. Jesteś tak dzika, strasznie mi się to podobało" - stwierdziła Julia Wieniawa.



"To jest fajne do skonsumowania, ale w małych dawkach. 2 - 3 minuty, natomiast jakbym miał obejrzeć cały występ, to mógłbym poczuć się zmęczony. Chciałbym zobaczyć cię w innej formie wyrazu niż tylko dzikie harce. Muszę to przemyśleć" - stwierdził Marcin Prokop.

"Podobało mi się absolutnie wszystko. Znajduję cię jako dziewczynę bardzo zdolną, bardzo pracowitą. Jestem bardziej ciekawa, czy dałabyś radę tak kicać przez dwie godziny" - dodała Chylińska.



Mimo wahania, Marcin Prokop był na TAK, a dzięki temu uczestniczka jednogłośnie przeszłą do kolejnego etapu.



Kim jest Karolina Majewska?

"Karolina Majewska to wirtuozka skrzypiec z Jugowic, grająca na statkach w amerykańskich rejsowych, marząca o podpisaniu kontraktu z dużą wytwórnią i współpracy z największymi gwiazdami" - czytamy na stronie "Mam talent". Majewska wróciła do programu po pięciu latach. W 2018 roku, gdy w jury zasiadali jeszcze Agustin Egurrola i Małgorzata Foremniak, dotarła do półfinału talent show.



Wtedy podczas castingu Karolina na skrzypcach zagrała przebój "Havana" Camili Cabello. "Już?" - zapytała po występie dziewczyny Agnieszka Chylińska, która wyraźnie chciała posłuchać więcej. "Pobudziłaś wszystkie moje zmysły!" - dodał równie zachwycony i "zakochany" Agusin Egurrola. "Jesteś nieprawdopodobną artystką-wariatką" - wtórowała jurorom Foremniak.