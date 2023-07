Do szpitala zwycięzca "Mam talent" trafił w dramatycznym stanie. W końcu zabrał głos

Oprac.: Daniel Kiełbasa Mam talent

Zwycięzca "Mam talent" w USA z 2010 roku Michael Grimm ostatnie tygodnie spędził na oddziale intensywnej terapii. Obecnie wokalista dochodzi do siebie po tym, jak lekarze uratowali mu życie. Wokalista zabrał głos pierwszy skomentował to, co się z nim działo.

Michael Grimm zabrał głos po kilku tygodniach pobytu w szpitalu /Ethan Miller /Getty Images