Andrew Stanton to połykacz mieczy oraz kaskader, który na swoich pokazach testuje granice swojego ciała. Mężczyzna jest też regularnym bywalcem programów, gdzie może prezentować swoje talenty.

Występował już m.in. w amerykańskim "Mam talent" , kiedy to razem ze swoim zespołem SwingShift Side Show pojawił się w piątej edycji programu (2010 r.) i zakończył przygodę w ćwierćfinale.

Ponadto Stanton występował też w "The Gong Show", "Go-Big Show", a także francuskim (2021 r.) i brytyjskim "Mam talent". Na Wyspach widzowie mogli oglądać go w 16. edycji show, którą emitowano wiosną 2023 roku, a gdzie zakończył przygodę na półfinale. Simon Cowell jego ekstremalne popisy w tamtym czasie nazwał "najbardziej obrzydliwym występem w historii 'Mam talent'".

Reklama

Kaskader był też trzykrotnie wpisywany do Księgi Rekordów Guinessa, a za każdym razem wystawiał swoje ciało na poważne próby.



Andrew Stanton ponownie w amerykański "Mam talent". Jurorzy łapali się za głowy

Po ponad dekadzie kaskader i połykacz mieczy wrócił do "Mam talent" w USA, prezentując swój szokujący pokaz przed jurorami oraz publicznością. W trakcie zaledwie kilku minut uczestnik nie tylko połknął noże, ale też zaprezentował widowni jak wytrzymały jest jego brzuch.

Od początku występu jurorzy reagowali bardzo emocjonalnie na występ mężczyzny, jednak nikt nie wcisnął czerwonego przycisku i nie próbował przerwać tego, co widział. Heidi Klum schowała się za stołem jurorski, Sofia Vergara odwróciła wzrok, Howie Mandel wstał z miejsca i złapał się za głowę, natomiast Simon Cowell obejrzał cały występ, choć z jego twarzy łatwo można było odczytać, że jest mocno zaskoczony tym, co widzi.

Gdy Stanton skończył, jurorzy po chwili dochodzenia do siebie ocenili jego występ. "To niezwykłe, niebezpieczne, złe, powinieneś zmienić swój pseudonim na shish kebab" - skwitował Howie Mandel. "Mam mieszane uczucia. To było jednocześnie niepokojące, ale i zabawne" - podsumowała Sofia Vergara.

"Uwielbiam ten występ. Widzieliśmy to już w przeszłości, ale tamte pokazy przy twoim wyglądają bardzo łagodnie. Jeśli miałbym się do czegoś przyczepić, to było za krótko" - komentował Simon Cowell. Heidi Klum nie była w stanie wydusić z siebie słowa.

"Nie chcę cię więcej widzieć i nie mogę się tego doczekać" - dodała Vergara, a jurorzy jednogłośnie zaprosili uczestnika do kolejnego etapu.