Przypomnijmy, że 33-letnia Claire Connoly miała wystąpić przed jurorami "Mam talent" , jednak gdy stanęła na scenie zapowiedziała, że rezygnuje i swoją szansę przekazuje córce 15-letniej Tii Connoly.

"Myśli, że to ja się zgłosiłam. Dzięki niej przeszłam przez bardzo ciężki moment w moim życiu, uważam, że jestem jej to winna, więc oddaję swój występ mojej córce. Oddaję swoją szansę Tii"- mówiła, a skonsternowani byli wszyscy na sali łącznie z Simonem Cowellem.

Po chwili 15-latka pojawiła się na scenie, jednak była w ogromnym szoku. Alesha Dixon poprosiła ją o uspokojenie emocji i powrót na scenie, gdy będzie już gotowa.

Wokalistka wykonała przebój Whitney Houston "I Didn’t Know My Own Strenght" i zachwyciła jurorów.

"Uwielbiam takie momenty jak te. Nie wiedziałaś, że wystąpisz, twoja mama zwabiła cię tu podstępem, to było bardzo urocze, bo obstawiam, że bez tego byś się nie zgłosiła" - komentował Simon Cowell.

Ustawka produkcji? Widzowie nie mają wątpliwości

Widzowie oglądający odcinek "Mam talent" byli przekonani, że rzekomy "spontaniczny podstęp" Claire tak naprawdę był dogadany z produkcją show i jurorami, a wszyscy jedynie odegrali swoje role.

"Bądźmy szczerzy, dziewczyna wiedziała, że wystąpi. Jej matka jest prawdopodobnie beznadziejną wokalistką i dlatego miała przygotowaną piosenkę. Dobra próba napisania ciekawej historii". "Cała otoczka oddania występu dla córki wydaje się być ustawiona" - pisali widzowie.

Inni komentujący zwrócili uwagę na fakt, że przed programem odbywają się pre-castingi i jej matka musiałaby przez nie jakoś przejść. "Ta przypadkowa ustawka to żadne zaskoczenie dla produkcji" - czytamy.

To jednak nie koniec. Widzowie wyciągnęli również słowa uczestniczki, która powiedziała, że nigdy wcześniej nie występowała i nie ma żadnego doświadczenia. "Nigdy wcześniej nie występowała? Hmmm... 40 tys. na TikToku (po programie urosło do 60 tys. - przyp. red.)" - pisał jeden z komentujących.

"Uczestnicy są wyszukiwani przez produkcję m.in. na TikToku i zapraszani do show. Przestańcie wodzić nas za nos i wmawiać, że wszyscy naprawdę biorą udział w przesłuchaniach przed programem" - komentował inny widz.



Produkcja "Mam talent" reaguje na aferę. Jest komentarz

Sprawy poszły tak daleko, że produkcja programu w sprawie wystosowała oficjalny komentarz. Rzecznik show stwierdził, że nie ma mowy o żadnej ustawce. "Wszyscy, którzy twierdzą, że Tia była podstawiona całkowicie się mylą i robią problemy uczestniczce, która pojawiła się na scenie i udowodniła swój niezaprzeczalny talent" - czytamy.