Po przerwie powrócił program "Mam talent". W 15. sezonie show obok Agnieszki Chylińskiej występy oceniają Julia Wieniawa oraz Marcin Prokop (dotychczas prowadzący "Mam talent"). Rolę prowadzących przejęli natomiast Agnieszka Woźniak-Starak oraz Jan Pirowski z Radia Eska.

W szóstym odcinku obfitował w muzyczne występy. Jurorów rozczulił występ młodego wokalisty, który zdecydował się wykonać polski klasyk.



"Kupiłeś mnie totalnie". 7-latek zachwycił jurorów "Mam talent" polskim przebojem

Jan Gąska w "Mam talent" przed jurorami wykonał piosenkę "Baby, ach te baby", którą śpiewał Eugeniusz Bodo.

"Jasiu, jesteś przesłodziakiem, mnie kupiłeś totalnie" - mówiła Julia Wieniawa, która świetnie bawił się podczas jego występu.



"Masz w sobie jakieś metr dwadzieścia uroku, jesteś chłopakiem, który wie więcej o życiu niż niejeden 40-latek" - komentował Marcin Prokop.

Zachwycona młodym uczestnikiem była też Agnieszka Chylińska. "Mam takie wrażenie, a nawet pewność, że jak już będziesz dorosły i osiągniesz ogromny sukces, to będziesz miał miłe wspomnienie jak byłeś dzieciakiem, jak byli z ciebie dumnie twoi rodzicie, jak podobało się to publiczności. Chciałbym, żebyś sobie to kiedyś odtworzył i pamiętał"- mówiła mu jurorka.



Chłopiec otrzymał 3xTAK i jednogłośnie przeszedł do kolejnego etapu.



Kim jest Jan Gąska?

"Jan Gąska chodzi do I klasy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej. Jego główny instrument to fortepian, dodatkowy to skrzypce. Należy też do chóru dziecięco-młodzieżowego Opery Lubelskiej. Jego rodzice są śpiewakami operowymi. Ważną rolę w muzykowaniu Jasia odegrała także jego babcia - jest z nią bardzo zżyty" - czytamy na stronie "Mam talent".