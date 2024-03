W sobotę na antenę TVN powróci 15. edycja "Mam talent". Popularny show przeszedł spore zmiany - ze starej ekipy w składzie jury pozostała tylko Agnieszka Chylińska. U jej boku pojawią się Julia Wieniawa oraz Marcin Prokop (dotychczas prowadzący "Mam talent"). Rolę prowadzących przejmą Agnieszka Woźniak-Starak oraz Jan Pirowski z Radia Eska.

Reklama

Przypomnijmy, że Wieniawa i Prokop zastąpili aktorkę Małgorzatę Foremniak (w jury zasiadała od samego początku, czyli 2008 r.) i tancerza Jana Klimenta.

15-letnia Olivia oczarowała jurorów "Mam talent". Kto wcisnął Złoty Przycisk?

Olivia Hausner w "Mam talent" zaprezentowała się z piosenką Adele - "Love In The Dark". Uczestniczka nie tylko zaśpiewała, ale i zagrała na skrzypcach. Jej wykonanie utworu dogłębnie poruszyło jurorów, który słuchali jej jak zahipnotyzowani.

"Ja nie mogę" - rzuciła tylko krótko podczas wykonanie Chylińska.

Gdy Olivia skończyła śpiewać, na scenę wpadł Jan Pirowski i nie dał ocenić uczestniczki jurorom.

"Olivka, chciałem Cię zapytać, czy nie chcesz być w półfinale? Myślę, że po prostu należy Ci się ten półfinał! (...) Są takie momenty, których jestem absolutnie pewny!" - powiedział do niej Pirowski, po czym przyprowadził ją do Złotego Przycisku, który mogła wcisnąć razem z nim.

Jednocześnie Pirowski przeprosił jurorów, ze nie pozwolił im zabrać głosu. Ci nie mieli nic przeciwko, a gdy emocje opadły, Marcin Prokop dorzucił jedynie, że również i im podobał się ten występ.

Kim jest Olivia Hausner z "Mam talent"?

"Olivia jest uczennicą I klasy liceum o profilu biol-chem-mat, jednak swoją przyszłość chciałaby związać z muzyką i studiować na Akademii Muzycznej. Rodzice Olivii zauważyli, że kocha śpiewać, gdy miała 4 lata. Wtedy zapisali ją na zajęcia wokalne do miejscowego Domu Kultury. W wieku 7 lat zaczęła uczęszczać do szkoły muzycznej i grać na skrzypcach. Obecnie, Olivia dalej kontynuuje naukę śpiewu w Domu Kultury oraz gry na skrzypcach w szkole muzycznej II stopnia, ponad to jest członkinią Nadsańskiej Orkiestry Kameralnej oraz kapeli Lasowianka" - czytamy na stronie "Mam talent".